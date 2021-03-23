https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html

Россия и Китай договорились о продлении соглашения о добрососедстве

Россия и Китай договорились о продлении соглашения о добрососедстве

Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил глава МИД КНР... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T05:56

2021-03-23T05:56

2021-03-23T07:29

россия

ван и (политик)

сергей лавров

си цзиньпин

мид кнр

владимир путин

китай

в мире

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ГУЙЛИНЬ, 23 мар — РИА Новости. Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил глава МИД КНР Ван И на открытии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Документ подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Цзян Цзэмин 16 июля 2001 года, 28 февраля 2002 года соглашение ратифицировали. Договором предусматривается автоматическое продление на пятилетний период.Он выразил уверенность, что соглашение поможет обеим сторонам достичь новых договоренностей, а также придать новый импульс развитию отношений. Также министр выразил мнение, что документу с течение времени понадобится новое наполнение, чтобы адаптировать его к новым условиям двусторонних отношений.По словам Ван И, в последни дни "горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями" в адрес Пекина и Москвы, но они знают, что "ложь под надуманным предлогом и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушло в прошлое"."Справедливость в конечном итоге восторжествует в мире. Несмотря на то, что меняется международная ситуация в мире, наша решимость отстаивать международную справедливость остается неизменной. Это попытки не могут воспрепятствовать шагам Китая вперёд и не может менять историческую тенденцию", — отметил министр.Попытки вмешательства не могут воспрепятствовать движению Китая вперед и не может менять историческую тенденцию, заключил Ван И.

https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html

россия

китай

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россия, ван и (политик), сергей лавров, си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, китай, в мире