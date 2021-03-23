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В Петербурге возбудили дело после гибели девочки в турпоходе в Хибинах
В Петербурге возбудили дело после гибели девочки в турпоходе в Хибинах
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации тура Хибины Мурманской области, участники которого попали под лавину, а ученица 6... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:39
2021-03-23T22:41
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход лавины в хибинах
мурманская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации тура Хибины Мурманской области, участники которого попали под лавину, а ученица 6 класса погибла, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.По данным следствия, 22 марта 2021 года Санкт-Петербургской молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта "Скиф" была сформирована туристическая группа из 16 человек, включая 13 несовершеннолетних, для участия во Всероссийской зимней "Туриаде 2021". Группой руководил мужчина 1972 года рождения."При осуществлении движения на территории Хибинских тундр и двигаясь по необорудованному маршруту, группа попала под обрушение снежного массива, в результате чего наступила смерть несовершеннолетней 2008 года рождения", - отмечается в сообщении.Следствием установлено, что "Скиф" действовал на базе туристско-спортивного отдела ГБУ ДО "Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга" ("ДДТ").В понедельник вечером в ГУМЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (карниза) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате обрушения снежных масс погибла ученица 6 класса школы Приморского района. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, с раннего утра вторника группу эвакуируют в условиях плохой погоды и сложной местности. Во второй половине дня вторника всю группу на снегоходах эвакуировали на станцию Имандра.Мурманским СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.
https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html
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мурманская область
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины в хибинах, мурманская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге возбудили дело после гибели девочки в турпоходе в Хибинах

22:39 23.03.2021 (обновлено: 22:41 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах
Автомобили Следственного комитета РФ и оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации тура Хибины Мурманской области, участники которого попали под лавину, а ученица 6 класса погибла, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщили журналистам в пресс-службе.

По данным следствия, 22 марта 2021 года Санкт-Петербургской молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта "Скиф" была сформирована туристическая группа из 16 человек, включая 13 несовершеннолетних, для участия во Всероссийской зимней "Туриаде 2021". Группой руководил мужчина 1972 года рождения.
"При осуществлении движения на территории Хибинских тундр и двигаясь по необорудованному маршруту, группа попала под обрушение снежного массива, в результате чего наступила смерть несовершеннолетней 2008 года рождения", - отмечается в сообщении.
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Следствием установлено, что "Скиф" действовал на базе туристско-спортивного отдела ГБУ ДО "Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга" ("ДДТ").

"Таким образом, нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне - месте обрушения снежного массива - и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников "ДДТ", своих должностных обязанностей", - сообщают в пресс-службе городского СК.

В понедельник вечером в ГУМЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (карниза) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате обрушения снежных масс погибла ученица 6 класса школы Приморского района. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, с раннего утра вторника группу эвакуируют в условиях плохой погоды и сложной местности. Во второй половине дня вторника всю группу на снегоходах эвакуировали на станцию Имандра.
Мурманским СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.
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