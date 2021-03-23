https://ria.ru/20210323/britaniya-1602512613.html

Британцев будут штрафовать за выезд из страны без уважительной причины

Британцев будут штрафовать за выезд из страны без уважительной причины

Жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, начиная со следующей недели будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов. Соответствующий РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:57

2021-03-23T16:57

2021-03-23T19:24

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ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, начиная со следующей недели будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов. Соответствующий законопроект планируется принять на текущей неделе в рамках "дорожной карты" по COVID-19, следует из документов британского парламента.Ожидается, что с 29 марта, когда начнется второй этап "дорожной карты", вступят в силу правила, в соответствии с которыми все жители Великобритании, включая иностранных граждан, выезжающие за рубеж без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 тысяч фунтов стерлингов.Среди уважительных причин перечислены: работа, учеба, юридические, судебные обязательства или голосование, переезд или сделки с недвижимостью, состояние здоровья, посещение умирающего родственника, близкого друга или похороны, а также вступление в брак или посещение свадьбы близкого родственника.В соответствии с планом британского правительства по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, самое раннее, когда британцы смогут свободно выезжать за границу на отдых, - 17 мая. В настоящее время в Англии действует третий по счету локдаун, запрещающий зарубежные поездки. Граждане, вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения COVID-19, обязаны проходить карантин в специальных отелях.Ранее также сообщалось, что британское правительство к августу планирует разделить все страны на три группы в зависимости от угрозы заражения более опасными штаммами коронавируса в преддверии летнего туристического сезона. В красный список войдут те страны, по прибытию из которых британцы будут обязаны пройти самоизоляцию. В зеленый список - страны, которые жители Великобритании смогут посещать без ограничений по возращению. Желтый список будет состоять из стран, вернувшись из которых к гражданам будут применяться и те, и другие меры.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обнародовал план поэтапного ослабления ограничений, в соответствии с которым с 8 марта открылись школы, с 12 апреля, если позволит статистика, смогут открыться непродовольственные магазины и террасы ресторанов в Англии, а также салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил об угрозе третьей волны пандемии в Британии после того, как она началась в Европе.По данным на понедельник, с начала пандемии коронавирусная инфекция в Британии подтвердилась у более чем 4,3 миллиона человек, скончались 126 172 человека.

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602244931.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире