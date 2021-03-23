Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/britaniya-1602512613.html
Британцев будут штрафовать за выезд из страны без уважительной причины
Британцев будут штрафовать за выезд из страны без уважительной причины
Жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, начиная со следующей недели будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов. Соответствующий РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:57
2021-03-23T19:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис джонсон
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593633110_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_557048b55587ebce891aac99aed26ab0.jpg
ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, начиная со следующей недели будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов. Соответствующий законопроект планируется принять на текущей неделе в рамках "дорожной карты" по COVID-19, следует из документов британского парламента.Ожидается, что с 29 марта, когда начнется второй этап "дорожной карты", вступят в силу правила, в соответствии с которыми все жители Великобритании, включая иностранных граждан, выезжающие за рубеж без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 тысяч фунтов стерлингов.Среди уважительных причин перечислены: работа, учеба, юридические, судебные обязательства или голосование, переезд или сделки с недвижимостью, состояние здоровья, посещение умирающего родственника, близкого друга или похороны, а также вступление в брак или посещение свадьбы близкого родственника.В соответствии с планом британского правительства по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, самое раннее, когда британцы смогут свободно выезжать за границу на отдых, - 17 мая. В настоящее время в Англии действует третий по счету локдаун, запрещающий зарубежные поездки. Граждане, вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения COVID-19, обязаны проходить карантин в специальных отелях.Ранее также сообщалось, что британское правительство к августу планирует разделить все страны на три группы в зависимости от угрозы заражения более опасными штаммами коронавируса в преддверии летнего туристического сезона. В красный список войдут те страны, по прибытию из которых британцы будут обязаны пройти самоизоляцию. В зеленый список - страны, которые жители Великобритании смогут посещать без ограничений по возращению. Желтый список будет состоять из стран, вернувшись из которых к гражданам будут применяться и те, и другие меры.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обнародовал план поэтапного ослабления ограничений, в соответствии с которым с 8 марта открылись школы, с 12 апреля, если позволит статистика, смогут открыться непродовольственные магазины и террасы ресторанов в Англии, а также салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил об угрозе третьей волны пандемии в Британии после того, как она началась в Европе.По данным на понедельник, с начала пандемии коронавирусная инфекция в Британии подтвердилась у более чем 4,3 миллиона человек, скончались 126 172 человека.
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602244931.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593633110_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_d789321e340b1d30177fe8e3bcf3bc11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

Британцев будут штрафовать за выезд из страны без уважительной причины

16:57 23.03.2021 (обновлено: 19:24 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне
Сотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, начиная со следующей недели будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов. Соответствующий законопроект планируется принять на текущей неделе в рамках "дорожной карты" по COVID-19, следует из документов британского парламента.
Ожидается, что с 29 марта, когда начнется второй этап "дорожной карты", вступят в силу правила, в соответствии с которыми все жители Великобритании, включая иностранных граждан, выезжающие за рубеж без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 тысяч фунтов стерлингов.
Среди уважительных причин перечислены: работа, учеба, юридические, судебные обязательства или голосование, переезд или сделки с недвижимостью, состояние здоровья, посещение умирающего родственника, близкого друга или похороны, а также вступление в брак или посещение свадьбы близкого родственника.
В соответствии с планом британского правительства по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, самое раннее, когда британцы смогут свободно выезжать за границу на отдых, - 17 мая. В настоящее время в Англии действует третий по счету локдаун, запрещающий зарубежные поездки. Граждане, вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения COVID-19, обязаны проходить карантин в специальных отелях.
Медицинский работник с вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca в центре массовой вакцинации на территории военного городка Чеккиньола в Риме - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 02:55Распространение коронавируса
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Ранее также сообщалось, что британское правительство к августу планирует разделить все страны на три группы в зависимости от угрозы заражения более опасными штаммами коронавируса в преддверии летнего туристического сезона. В красный список войдут те страны, по прибытию из которых британцы будут обязаны пройти самоизоляцию. В зеленый список - страны, которые жители Великобритании смогут посещать без ограничений по возращению. Желтый список будет состоять из стран, вернувшись из которых к гражданам будут применяться и те, и другие меры.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обнародовал план поэтапного ослабления ограничений, в соответствии с которым с 8 марта открылись школы, с 12 апреля, если позволит статистика, смогут открыться непродовольственные магазины и террасы ресторанов в Англии, а также салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил об угрозе третьей волны пандемии в Британии после того, как она началась в Европе.
По данным на понедельник, с начала пандемии коронавирусная инфекция в Британии подтвердилась у более чем 4,3 миллиона человек, скончались 126 172 человека.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния