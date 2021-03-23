Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/benzin-1602414860.html
Топливный союз заявил о риске роста цен на бензин на 14 процентов
Топливный союз заявил о риске роста цен на бензин на 14 процентов
Независимый топливный союз (НТС) полагает, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:59
2021-03-23T07:23
цены на нефть
независимый топливный союз (нтс)
спбмтсб
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595987387_0:269:3164:2048_1920x0_80_0_0_040f87d2646dcb60fad3aaef064d0649.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Независимый топливный союз (НТС) полагает, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщает газета "Известия" во вторник."Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС... НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива", — говорится в сообщении.По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которые приводит газета, цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тысячи и 55,3 тысяч рублей за тонну соответственно.В письме Мишустину НТС выдвинул предложения, которые могут помочь избежать топливного кризиса. Так, в союзе считают, что нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок."Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. В 2018 году уже был прецедент такого снижения", — говорится в письме.Также, по информации "Известий", в союзе считают необходимым отменить демпфер. "Вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором", — указали в НТС.Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения нефтяников с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html
https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595987387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0941455b38687612b94b4f92dc6b8676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, независимый топливный союз (нтс), спбмтсб, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, общество, экономика

Топливный союз заявил о риске роста цен на бензин на 14 процентов

04:59 23.03.2021 (обновлено: 07:23 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Независимый топливный союз (НТС) полагает, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщает газета "Известия" во вторник.
"Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС... НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива", — говорится в сообщении.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которые приводит газета, цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тысячи и 55,3 тысяч рублей за тонну соответственно.
В письме Мишустину НТС выдвинул предложения, которые могут помочь избежать топливного кризиса. Так, в союзе считают, что нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок.
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:50
Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами
"Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. В 2018 году уже был прецедент такого снижения", — говорится в письме.
Также, по информации "Известий", в союзе считают необходимым отменить демпфер. "Вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором", — указали в НТС.
Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения нефтяников с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 00:30
Названы регионы России с самым доступным бензином для населения
 
Цены на нефтьНезависимый топливный союз (НТС)СПбМТСБМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95ОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния