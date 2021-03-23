https://ria.ru/20210323/benzin-1602414860.html
Топливный союз заявил о риске роста цен на бензин на 14 процентов
Топливный союз заявил о риске роста цен на бензин на 14 процентов
Независимый топливный союз (НТС) полагает, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:59
2021-03-23T04:59
2021-03-23T07:23
цены на нефть
независимый топливный союз (нтс)
спбмтсб
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
общество
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Независимый топливный союз (НТС) полагает, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщает газета "Известия" во вторник."Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС... НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива", — говорится в сообщении.По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которые приводит газета, цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тысячи и 55,3 тысяч рублей за тонну соответственно.В письме Мишустину НТС выдвинул предложения, которые могут помочь избежать топливного кризиса. Так, в союзе считают, что нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок."Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. В 2018 году уже был прецедент такого снижения", — говорится в письме.Также, по информации "Известий", в союзе считают необходимым отменить демпфер. "Вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором", — указали в НТС.Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения нефтяников с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html
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цены на нефть, независимый топливный союз (нтс), спбмтсб, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, общество, экономика
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Независимый топливный союз (НТС)
полагает, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
направлено письмо с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщает газета "Известия
" во вторник.
"Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС... НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива", — говорится в сообщении.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ
), которые приводит газета, цены на бензин на АИ-92
и АИ-95
с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тысячи и 55,3 тысяч рублей за тонну соответственно.
В письме Мишустину НТС выдвинул предложения, которые могут помочь избежать топливного кризиса. Так, в союзе считают, что нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок.
"Подобной мерой может служить снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. В 2018 году уже был прецедент такого снижения", — говорится в письме.
Также, по информации "Известий", в союзе считают необходимым отменить демпфер. "Вместо сглаживания влияния колебаний внешней конъюнктуры на внутренний рынок он выступает дестабилизирующим фактором", — указали в НТС.
Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения нефтяников с Федеральной антимонопольной службой (ФАС
) и Минэнерго
предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.