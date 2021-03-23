https://ria.ru/20210323/benzin-1602413628.html

НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов

НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T03:45

2021-03-23T03:45

2021-03-23T04:35

россия

независимый топливный союз (нтс)

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

правительство рф

бензин

экономика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия".В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Причиной этому называют плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо в начале года.В организации уточнили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. По мнению авторов письма, это увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.Специалисты НТС предложили в качестве мер по противодействию росту цен на топливо снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25 процентов от производства по бензинам и 15 процентов по дизелю. Президент НТС Павел Баженов в беседе с изданием пояснил, что эти меры "балансируют друг друга"."С одной стороны, создается фискальный стимул для роста объемов производства, с другой — объемы не уходят на экспорт, а идут на внутренний рынок", — заключил он.В Минэнерго газете заявили, что что проработают предложения НТС при получении соответствующего поручения из правительства.

https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html

https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, независимый топливный союз (нтс), михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф, бензин, экономика