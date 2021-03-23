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https://ria.ru/20210323/benzin-1602413628.html
НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T03:45
2021-03-23T04:35
россия
независимый топливный союз (нтс)
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
правительство рф
бензин
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия".В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Причиной этому называют плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо в начале года.В организации уточнили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. По мнению авторов письма, это увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.Специалисты НТС предложили в качестве мер по противодействию росту цен на топливо снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25 процентов от производства по бензинам и 15 процентов по дизелю. Президент НТС Павел Баженов в беседе с изданием пояснил, что эти меры "балансируют друг друга"."С одной стороны, создается фискальный стимул для роста объемов производства, с другой — объемы не уходят на экспорт, а идут на внутренний рынок", — заключил он.В Минэнерго газете заявили, что что проработают предложения НТС при получении соответствующего поручения из правительства.
https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html
https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html
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россия, независимый топливный союз (нтс), михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), правительство рф, бензин, экономика

НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов

03:45 23.03.2021 (обновлено: 04:35 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия".
В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Причиной этому называют плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо в начале года.
"Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки", — пояснили в Независимом топливном союзе.
В организации уточнили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. По мнению авторов письма, это увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.
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Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами
Специалисты НТС предложили в качестве мер по противодействию росту цен на топливо снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25 процентов от производства по бензинам и 15 процентов по дизелю. Президент НТС Павел Баженов в беседе с изданием пояснил, что эти меры "балансируют друг друга".
"С одной стороны, создается фискальный стимул для роста объемов производства, с другой — объемы не уходят на экспорт, а идут на внутренний рынок", — заключил он.
В Минэнерго газете заявили, что что проработают предложения НТС при получении соответствующего поручения из правительства.
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РоссияНезависимый топливный союз (НТС)Михаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Правительство РФБензинЭкономика
 
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