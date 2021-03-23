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Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:23
2021-03-23T22:33
задержание пензенского губернатора
марина литвинович
онк
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
владимир путин
пензенская область
политика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.Документ опубликовала пресс-служба Кремля.В минувшее воскресенье чиновника задержали по подозрению во взятках на сумму более 31 миллиона рублей.По версии следствия, Белозерцев в 2020 году через посредников получал деньги и различные ценности от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.Взамен губернатор должен был обеспечить им конкурентные преимущества при выполнении госконтрактов на закупку лекарств и медизделий для медицинских учреждений области.Всем четверым предъявили обвинения, суд постановил арестовать фигурантов.По делу проходят также водитель представительства Пензенской области при российском правительстве Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов. Следствие полагает, что они выступили посредниками. Обоих мужчин также отправили в СИЗО.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным и удивлен аресту.
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html
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задержание пензенского губернатора, марина литвинович, онк, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, пензенская область, политика

Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку

21:23 23.03.2021 (обновлено: 22:33 23.03.2021)
 
© Фото : портал Правительства Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : портал Правительства Пензенской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
В минувшее воскресенье чиновника задержали по подозрению во взятках на сумму более 31 миллиона рублей.
По версии следствия, Белозерцев в 2020 году через посредников получал деньги и различные ценности от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 14:30
Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах
Взамен губернатор должен был обеспечить им конкурентные преимущества при выполнении госконтрактов на закупку лекарств и медизделий для медицинских учреждений области.
Всем четверым предъявили обвинения, суд постановил арестовать фигурантов.
По делу проходят также водитель представительства Пензенской области при российском правительстве Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов. Следствие полагает, что они выступили посредниками. Обоих мужчин также отправили в СИЗО.
Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным и удивлен аресту.
СК показал обыски у губернатора Пензенской области Белозерцева - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 14:03
Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева
 
Задержание пензенского губернатораМарина ЛитвиновичОНКИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельВладимир ПутинПензенская областьПолитика
 
 
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