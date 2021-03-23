https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602554833.html

Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку

Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:23

2021-03-23T21:23

2021-03-23T22:33

задержание пензенского губернатора

марина литвинович

онк

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

владимир путин

пензенская область

политика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.Документ опубликовала пресс-служба Кремля.В минувшее воскресенье чиновника задержали по подозрению во взятках на сумму более 31 миллиона рублей.По версии следствия, Белозерцев в 2020 году через посредников получал деньги и различные ценности от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.Взамен губернатор должен был обеспечить им конкурентные преимущества при выполнении госконтрактов на закупку лекарств и медизделий для медицинских учреждений области.Всем четверым предъявили обвинения, суд постановил арестовать фигурантов.По делу проходят также водитель представительства Пензенской области при российском правительстве Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов. Следствие полагает, что они выступили посредниками. Обоих мужчин также отправили в СИЗО.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным и удивлен аресту.

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

пензенская область

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2021

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задержание пензенского губернатора, марина литвинович, онк, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, пензенская область, политика