https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах

Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля дорогие часы, но, узнав об их стоимости, хотел... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:30

2021-03-23T14:30

2021-03-23T14:30

задержание пензенского губернатора

марина литвинович

россия

онк

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля дорогие часы, но, узнав об их стоимости, хотел вернуть подарок, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.Mercedes, о котором пишут ряд СМИ, находится в лизинге у компании Шпигеля, заявил губернатор правозащитникам. "По словам Белозерцева, ни он, ни члены его семьи никогда не пользовались этой машиной", - добавила Литвинович.Также губернатор пояснил членам ОНК, что все тендеры проводились открыто. "Нам он подтвердил, что Шпигель переводил ему деньги на предвыборную кампанию, все это зафиксировано в документах", - сказала она.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Пятеро из шести фигурантов дела арестованы, мера пресечения Шпигелю пока не избрана из-за состояния его здоровья.

https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, марина литвинович, россия, онк, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область