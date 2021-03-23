Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля дорогие часы, но, узнав об их стоимости, хотел вернуть подарок, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
"Нам он (Белозерцев - ред.) объяснил, что часы ему действительно подарил Шпигель. Но когда он узнал их стоимость, что они дорогие, он позвонил Шпигелю и сказал, что хочет их вернуть. Но потом начался карантин, и сам Шпигель находится не в России, а на лечении в Израиле", - сообщила Литвинович.
Mercedes, о котором пишут ряд СМИ, находится в лизинге у компании Шпигеля, заявил губернатор правозащитникам. "По словам Белозерцева, ни он, ни члены его семьи никогда не пользовались этой машиной", - добавила Литвинович.
Также губернатор пояснил членам ОНК, что все тендеры проводились открыто. "Нам он подтвердил, что Шпигель переводил ему деньги на предвыборную кампанию, все это зафиксировано в документах", - сказала она.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Пятеро из шести фигурантов дела арестованы, мера пресечения Шпигелю пока не избрана из-за состояния его здоровья.
21 марта, 13:30Биография Ивана Белозерцева