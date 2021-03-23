https://ria.ru/20210323/banknoty-1602509062.html

Дегтярев раскритиковал планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Дегтярев раскритиковал планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что убрать Хабаровск с пятитысячной купюры будет большой ошибкой. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:39

2021-03-23T16:39

2021-03-23T16:39

михаил дегтярев

центральный банк рф (цб рф)

хабаровск

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что убрать Хабаровск с пятитысячной купюры будет большой ошибкой."Убрать Хабаровск с купюры в 5000 рублей будет большой ошибкой", - написал он в своем Telegram-канале.Во вторник зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что регулятор планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.Планируется, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной стороне появятся изображения Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. При этом ЦБ уже утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ.На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602492900.html

хабаровск

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михаил дегтярев, центральный банк рф (цб рф), хабаровск, экономика