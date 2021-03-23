https://ria.ru/20210323/banknota-1602500074.html

ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты

ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты

ЦБ утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ, заявил зампред... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:57

2021-03-23T15:57

2021-03-23T16:44

россия

зарядье

нижний новгород

центральный банк рф (цб рф)

москва

новосибирск

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЦБ утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня, главное здание МГУ, заявил зампред регулятора Михаил Алексеев.Источник сообщил, что квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра исчезнет с лицевой стороны новой 100-рублевой купюры.Ранее во вторник Алексеев сообщил, что к 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.Планируется, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной стороне появятся изображения Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. При этом на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602492900.html

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602509062.html

россия

нижний новгород

москва

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зарядье, нижний новгород, центральный банк рф (цб рф), москва, новосибирск