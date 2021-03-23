ЦБ утвердил эскиз новой сторублевой банкноты
15:57 23.03.2021 (обновлено: 16:44 23.03.2021)
"Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и др. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже", - цитирует Алексеева пресс-служба ЦБ.
Источник сообщил, что квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра исчезнет с лицевой стороны новой 100-рублевой купюры.
"Квадриги Аполлона на лицевой стороне новой 100-рублевой купюры не будет", - заявил собеседник агентства.
Ранее во вторник Алексеев сообщил, что к 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
Планируется, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной стороне появятся изображения Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. При этом на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.