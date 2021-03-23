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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/astrazeneca-1602434275.html
В США усомнились в данных об эффективности вакцины AstraZeneca
В США усомнились в данных об эффективности вакцины AstraZeneca
Американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) обеспокоен тем, что фармкомпания AstraZeneca могла по результатам исследования... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:34
2021-03-23T10:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) обеспокоен тем, что фармкомпания AstraZeneca могла по результатам исследования представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса, говорится в заявлении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).В понедельник AstraZeneca сообщила, что испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19. В компании также указали, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину компании против COVID-19. По данным AstraZeneca, вакцина хорошо переносилась, DSMB не выявил проблем с безопасностью вакцины.Согласно заявлению института, DSMB в понедельник уведомил NIAID, а также Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) и саму компанию AstraZeneca о том, что он "обеспокоен опубликованной AstraZeneca информацией о первоначальных данных клинических испытаний ее вакцины от COVID-19"."Мы настоятельно призываем компанию к сотрудничеству с DSMB для анализа данных об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных", - добавили в институте.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , сша, в мире

В США усомнились в данных об эффективности вакцины AstraZeneca

10:34 23.03.2021 (обновлено: 10:40 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) обеспокоен тем, что фармкомпания AstraZeneca могла по результатам исследования представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса, говорится в заявлении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).
В понедельник AstraZeneca сообщила, что испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19. В компании также указали, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину компании против COVID-19. По данным AstraZeneca, вакцина хорошо переносилась, DSMB не выявил проблем с безопасностью вакцины.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:30Распространение коронавируса
AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
Согласно заявлению института, DSMB в понедельник уведомил NIAID, а также Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) и саму компанию AstraZeneca о том, что он "обеспокоен опубликованной AstraZeneca информацией о первоначальных данных клинических испытаний ее вакцины от COVID-19".
"DSMB выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, что могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата", - говорится в заявлении NIAID.
"Мы настоятельно призываем компанию к сотрудничеству с DSMB для анализа данных об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных", - добавили в институте.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
 
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