https://ria.ru/20210323/android-1602446883.html

Пользователи Android-смартфонов столкнулись с массовым сбоем приложений

Пользователи Android-смартфонов столкнулись с массовым сбоем приложений

Пользователи смартфонов, работающих на операционной системе Android, ночью и утром 23 марта столкнулись с нестабильной работой программного обеспечения. Об этом РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:46

2021-03-23T11:46

2021-03-23T14:39

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пользователи смартфонов, работающих на операционной системе Android, ночью и утром 23 марта столкнулись с нестабильной работой программного обеспечения. Об этом сообщает Androidpolice.Самые разные приложения, среди которых почтовые клиенты, банкинг и Google Pay, выдают ошибки и не открываются — в этом случае не помогает перезагрузка устройства. Проблемы наблюдаются по всему миру.Больше всего жалоб на сбои в работе приложений от пользователей смартфонов Samsung, включая Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy A50 и A70. Но со сбоем столкнулись владельцы гаджетов и других брендов.Представители Google сообщают, что в компании знают о проблеме и решают ее. Связана она с системным апплетом WebView, которое открывает страницы в приложениях. Из-за ошибки в нем и крашатся приложения. Пока же предлагается единственное решение — стирать все данные проблемного приложения в настройках смартфона.

https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google, google android, гаджеты, технологии