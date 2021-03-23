https://ria.ru/20210323/android-1602446883.html
Пользователи Android-смартфонов столкнулись с массовым сбоем приложений
Пользователи Android-смартфонов столкнулись с массовым сбоем приложений
Пользователи смартфонов, работающих на операционной системе Android, ночью и утром 23 марта столкнулись с нестабильной работой программного обеспечения. Об этом РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:46
2021-03-23T11:46
2021-03-23T14:39
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пользователи смартфонов, работающих на операционной системе Android, ночью и утром 23 марта столкнулись с нестабильной работой программного обеспечения. Об этом сообщает Androidpolice.Самые разные приложения, среди которых почтовые клиенты, банкинг и Google Pay, выдают ошибки и не открываются — в этом случае не помогает перезагрузка устройства. Проблемы наблюдаются по всему миру.Больше всего жалоб на сбои в работе приложений от пользователей смартфонов Samsung, включая Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy A50 и A70. Но со сбоем столкнулись владельцы гаджетов и других брендов.Представители Google сообщают, что в компании знают о проблеме и решают ее. Связана она с системным апплетом WebView, которое открывает страницы в приложениях. Из-за ошибки в нем и крашатся приложения. Пока же предлагается единственное решение — стирать все данные проблемного приложения в настройках смартфона.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
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