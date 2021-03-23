https://ria.ru/20210323/aktsiya-1602522641.html
Петербуржцу, толкнувшему силовиков на незаконной акции, вынесли приговор
Петербуржцу, толкнувшему силовиков на незаконной акции, вынесли приговор
Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок Андрею Ломову, толкавшему правоохранителей на несогласованной акции 23 января, сообщила объединённая РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:38
2021-03-23T17:38
2021-03-23T17:41
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594376689_0:275:3073:2004_1920x0_80_0_0_228862fcdad21bf223dffdbc6387d20f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок Андрею Ломову, толкавшему правоохранителей на несогласованной акции 23 января, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.По версии следствия, 23 января Ломов на Невском проспекте толкнул командира отделения оперативного взвода ОМОНа и полицейского. По информации пресс-службы судов, его задержали 28 января, впоследствии арестовали.Ломов признан виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Дело слушалось в особом порядке - Ломов вину признал.По данным правозащитной организации "Команда 29", Ломов - отец семерых детей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210305/prizyvy-1600153937.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594376689_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_c9fb4b2032e956caf29db3804c15371c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости.
Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок Андрею Ломову, толкавшему правоохранителей на несогласованной акции 23 января, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
.
"Суд назначил Ломову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 23 января Ломов на Невском проспекте толкнул командира отделения оперативного взвода ОМОНа и полицейского. По информации пресс-службы судов, его задержали 28 января, впоследствии арестовали.
Ломов признан виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Дело слушалось в особом порядке - Ломов вину признал.
По данным правозащитной организации "Команда 29", Ломов - отец семерых детей.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.