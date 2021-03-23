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Петербуржцу, толкнувшему силовиков на незаконной акции, вынесли приговор
Петербуржцу, толкнувшему силовиков на незаконной акции, вынесли приговор
Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок Андрею Ломову, толкавшему правоохранителей на несогласованной акции 23 января, сообщила объединённая РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:38
2021-03-23T17:41
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок Андрею Ломову, толкавшему правоохранителей на несогласованной акции 23 января, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.По версии следствия, 23 января Ломов на Невском проспекте толкнул командира отделения оперативного взвода ОМОНа и полицейского. По информации пресс-службы судов, его задержали 28 января, впоследствии арестовали.Ломов признан виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Дело слушалось в особом порядке - Ломов вину признал.По данным правозащитной организации "Команда 29", Ломов - отец семерых детей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
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санкт-петербург, происшествия

Петербуржцу, толкнувшему силовиков на незаконной акции, вынесли приговор

17:38 23.03.2021 (обновлено: 17:41 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок Андрею Ломову, толкавшему правоохранителей на несогласованной акции 23 января, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд назначил Ломову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 января Ломов на Невском проспекте толкнул командира отделения оперативного взвода ОМОНа и полицейского. По информации пресс-службы судов, его задержали 28 января, впоследствии арестовали.
Ломов признан виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Дело слушалось в особом порядке - Ломов вину признал.
По данным правозащитной организации "Команда 29", Ломов - отец семерых детей.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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