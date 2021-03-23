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Instagram разблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"
Instagram разблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"
Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24", сообщила РИА Новости главный редактор информационного портала телеканала РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:23
2021-03-23T11:23
2021-03-23T11:38
крым 24 (телеканал)
instagram
технологии
медиа - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24", сообщила РИА Новости главный редактор информационного портала телеканала Анастасия Жукова.Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала в канун празднования годовщины воссоединения полуострова с Россией. Администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков". В свою очередь генеральный продюсер телерадиокомпании Олег Крючков отверг данные обвинения."Instagram разблокировал аккаунт. Все функции для пользования аккаунтом вернулись. Объяснений никаких нам техподдержка так и не предоставила. Никаких пояснений или объявлений о том, что наш аккаунт разблокирован, не приходило", - сказала РИА Новости Жукова.Аккаунт телеканала насчитывает более 77 тысяч подписчиков.В прошлом году американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "За нарушение условий использования YouTube". Спустя время телеканал восстановил все видеосюжеты и выпуски программ на своем сайте.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД РФ назвали мракобесием препятствование работе российским СМИ в странах ЕС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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крым 24 (телеканал), instagram, технологии, медиа - общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости.
Социальная сеть Instagram
разблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24
", сообщила РИА Новости главный редактор информационного портала телеканала Анастасия Жукова.
Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала в канун празднования годовщины воссоединения полуострова с Россией. Администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков". В свою очередь генеральный продюсер телерадиокомпании Олег Крючков отверг данные обвинения.
"Instagram разблокировал аккаунт. Все функции для пользования аккаунтом вернулись. Объяснений никаких нам техподдержка так и не предоставила. Никаких пояснений или объявлений о том, что наш аккаунт разблокирован, не приходило", - сказала РИА Новости Жукова.
Аккаунт телеканала насчитывает более 77 тысяч подписчиков.
В прошлом году американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "За нарушение условий использования YouTube". Спустя время телеканал восстановил все видеосюжеты и выпуски программ на своем сайте.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter
заблокировал профили RT и Sputnik.
В МИД РФ назвали мракобесием препятствование работе российским СМИ в странах ЕС.