https://ria.ru/20210323/akkaunt-1602442934.html

Instagram разблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"

Instagram разблокировал аккаунт телеканала "Крым 24"

Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24", сообщила РИА Новости главный редактор информационного портала телеканала РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:23

2021-03-23T11:23

2021-03-23T11:38

крым 24 (телеканал)

instagram

технологии

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149360/75/1493607583_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_2e863e1097d7e76aa7567ade2330bd4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24", сообщила РИА Новости главный редактор информационного портала телеканала Анастасия Жукова.Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала в канун празднования годовщины воссоединения полуострова с Россией. Администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков". В свою очередь генеральный продюсер телерадиокомпании Олег Крючков отверг данные обвинения."Instagram разблокировал аккаунт. Все функции для пользования аккаунтом вернулись. Объяснений никаких нам техподдержка так и не предоставила. Никаких пояснений или объявлений о том, что наш аккаунт разблокирован, не приходило", - сказала РИА Новости Жукова.Аккаунт телеканала насчитывает более 77 тысяч подписчиков.В прошлом году американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "За нарушение условий использования YouTube". Спустя время телеканал восстановил все видеосюжеты и выпуски программ на своем сайте.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД РФ назвали мракобесием препятствование работе российским СМИ в странах ЕС.

https://ria.ru/20210312/youtube-1600879065.html

https://ria.ru/20201027/feyki-1581721492.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым 24 (телеканал), instagram, технологии, медиа - общество