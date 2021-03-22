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Определены регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами
Определены регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами
Самой высокой зарплатой в стране — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц — могут похвастаться нефтяники на Сахалине, свидетельствует исследование РИА... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T00:10
2021-03-22T10:27
россия
чукотка
зарплаты
сахалин
москва
тюменская область
мурманская область
зарплата
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Самой высокой зарплатой в стране — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц — могут похвастаться нефтяники на Сахалине, свидетельствует исследование РИА Новости.В лидеры рейтинга также попали московские финансисты и представители добывающей отрасли на Ямале.При этом самая высокая отраслевая зарплата выявлена в Мордовии — в машиностроительной отрасли, там она приносит доход в десять раз меньше, чем "нефтянка" на Сахалине.Как показало исследование, самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.Динамика зарплат по отраслямКак отмечают специалисты, пандемия 2020 года оказала серьезное влияние на рынок труда в российских регионах. В 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 6,7 процента до примерно 44 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей и субъектов Федерации ситуация была очень неоднородной. Например, на Чукотке зарплаты за год увеличились на 13 процентов, а еще в семи регионах прирост превышал десять процентов, при этом в Новгородской области роста практически не наблюдалось.В отраслевом разрезе картина также была довольно неоднородной. В производстве лекарств и в здравоохранении отмечался высокий рост зарплат (более чем 15 процентов в среднем по стране), что может быть связано с пандемией. При этом в отрасли "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" по причине той же пандемии наблюдалось сокращение средних зарплат на пять процентов.Эксперты отмечают, что в абсолютных величинах разница в зарплатах существенно больше, чем в динамике. Средние зарплаты по субъектам Федерации отличаются в четыре раза, а в отраслевом разрезе отличия еще выше, в ведущей отрасли (добыча нефти и газа) зарплата почти в семь раз больше, чем в производстве одежды.Во многом из-за специфики экономики в разных регионах структура занятости может существенно отличаться. Там, где есть природные ресурсы, значительная доля населения работает в области добычи, в приморских областях и краях ведется высокодоходная рыбная ловля, а там, где много обрабатывающей промышленности, работники преимущественно заняты в производстве промышленных товаров.Таким образом, отраслевая структура субъектов Федерации во многом обуславливает зарплатные различия. Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели второе ежегодное исследование и составили рейтинг субъектов Федерации по зарплатам в различных отраслях. В рейтинге представлены топ-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.Самые высокооплачиваемые отраслиРезультаты исследования свидетельствуют, что среди 85 проанализированных субъектов Федерации в 20 самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если смотреть более детально, то в основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также хорошими зарплатами могут похвастаться те, кто добывает металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.Второй отраслью с высокими зарплатами стала "Профессиональная и научная деятельность", которая в 16 регионах дает самые высокие заработки. Она включает в себя следующие виды деятельности: аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и другие. Причем в двух субъектах Федерации самые высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих областях — наиболее обеспеченные работники.Также высокими заработками могут похвастаться работники финансовой сферы, в основном это сотрудники банков. В 13 регионах в этой отрасли самые высокие зарплаты, а в 24 субъектах Федерации финансовая сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой. Впрочем, эксперты отмечают, что эта отрасль за год потеряла свою привлекательность. Годом ранее в 30 регионах она входила в топ-3 отраслей.Аналитики обращают внимание на то, что в 2020 году усилила позиции отрасль "Здравоохранение". По итогам 2019 года лишь в трех регионах она занимала третье место в топ-3 отраслей с самыми высокими зарплатами, то есть в масштабах страны работники медицины не могли похвастаться высокими заработками. А в текущем рейтинге в 12 субъектах Федерации здравоохранение входит в топ отраслей с высокими зарплатами, причем в пяти регионах отрасль "Здравоохранение" — вторая по уровню зарплат.Такой прогресс стал возможен, поскольку в отдельных субъектах Федерации, согласно официальной статистике, зарплаты медиков в среднем выросли на 30-40 процентов. В целом на фоне пандемии во многих регионах зарплаты медиков стали одними из самых высоких.Как и годом ранее, во многих экономически слабых субъектах Федерации, где общий уровень зарплат невысокий, зачастую самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в госслужбе. Также в небогатых регионах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и энергетике.Лидеры рейтингаОбращаясь к отдельным субъектам Федерации, эксперты выделяют явного лидера по зарплатам. В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли добычи нефти и газа чистая средняя зарплата составляет почти 400 тысяч рублей в месяц — это в два раза больше, чем самая доходная отрасль в Москве, и в три раза больше, чем вторая по величине зарплаты отрасль Сахалина (профессиональная и научная деятельность). Такая разница может объясняться преимущественно шельфовой добычей — относительно новой технологией для России.На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты в Москве в IT-сфере — 179 тысяч рублей в месяц и в оптовой торговле (154 тысячи рублей).Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата превышает 170 тысяч рублей.Санкт-Петербург расположился на четвертом месте с максимальным результатом в 161 тысячу рублей в месяц в отрасли IT. Так же, как и в Москве, в северной столице России хорошие зарплаты в оптовой торговле, а замыкает тройку отраслей по зарплатам в Санкт-Петербурге отрасль "Профессиональная и научная деятельность".Помимо четырех выше обозначенных лидеров, в первую десятку также входят: Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край. Таким образом, все лидеры — это оба крупнейших города страны и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующиеся на рыболовстве.Согласно исследованию, в 15 регионах даже в лучших отраслях люди в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а еще в семи субъектах Федерации — не более 50 тысяч рублей. Последние места занимают: Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Псковская область, Кировская область и Карачаево-Черкесская Республика.Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался очень сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021 год будет лишь немного лучше. В части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста примерно на уровне последних лет. При этом наблюдаемая сейчас специализация регионов будет сохраняться и разница в зарплатах по-прежнему останется высокой в среднесрочной перспективе, считают эксперты.
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россия, чукотка, зарплаты, сахалин, москва, тюменская область, мурманская область, зарплата, общество

Определены регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

00:10 22.03.2021 (обновлено: 10:27 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Самой высокой зарплатой в стране — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц — могут похвастаться нефтяники на Сахалине, свидетельствует исследование РИА Новости.
В лидеры рейтинга также попали московские финансисты и представители добывающей отрасли на Ямале.
При этом самая высокая отраслевая зарплата выявлена в Мордовии — в машиностроительной отрасли, там она приносит доход в десять раз меньше, чем "нефтянка" на Сахалине.
Как показало исследование, самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.
Где в России самые высокие зарплаты. Рейтинг РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
00:02Инфографика
Где в России самые высокие зарплаты. Рейтинг РИА Новости

Динамика зарплат по отраслям

Как отмечают специалисты, пандемия 2020 года оказала серьезное влияние на рынок труда в российских регионах. В 2019 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 6,7 процента до примерно 44 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей и субъектов Федерации ситуация была очень неоднородной. Например, на Чукотке зарплаты за год увеличились на 13 процентов, а еще в семи регионах прирост превышал десять процентов, при этом в Новгородской области роста практически не наблюдалось.
В отраслевом разрезе картина также была довольно неоднородной. В производстве лекарств и в здравоохранении отмечался высокий рост зарплат (более чем 15 процентов в среднем по стране), что может быть связано с пандемией. При этом в отрасли "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" по причине той же пандемии наблюдалось сокращение средних зарплат на пять процентов.
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Эксперты отмечают, что в абсолютных величинах разница в зарплатах существенно больше, чем в динамике. Средние зарплаты по субъектам Федерации отличаются в четыре раза, а в отраслевом разрезе отличия еще выше, в ведущей отрасли (добыча нефти и газа) зарплата почти в семь раз больше, чем в производстве одежды.
Во многом из-за специфики экономики в разных регионах структура занятости может существенно отличаться. Там, где есть природные ресурсы, значительная доля населения работает в области добычи, в приморских областях и краях ведется высокодоходная рыбная ловля, а там, где много обрабатывающей промышленности, работники преимущественно заняты в производстве промышленных товаров.
Таким образом, отраслевая структура субъектов Федерации во многом обуславливает зарплатные различия. Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели второе ежегодное исследование и составили рейтинг субъектов Федерации по зарплатам в различных отраслях. В рейтинге представлены топ-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.
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Самые высокооплачиваемые отрасли

Результаты исследования свидетельствуют, что среди 85 проанализированных субъектов Федерации в 20 самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если смотреть более детально, то в основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также хорошими зарплатами могут похвастаться те, кто добывает металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.
Второй отраслью с высокими зарплатами стала "Профессиональная и научная деятельность", которая в 16 регионах дает самые высокие заработки. Она включает в себя следующие виды деятельности: аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и другие. Причем в двух субъектах Федерации самые высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих областях — наиболее обеспеченные работники.
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Также высокими заработками могут похвастаться работники финансовой сферы, в основном это сотрудники банков. В 13 регионах в этой отрасли самые высокие зарплаты, а в 24 субъектах Федерации финансовая сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой. Впрочем, эксперты отмечают, что эта отрасль за год потеряла свою привлекательность. Годом ранее в 30 регионах она входила в топ-3 отраслей.
Аналитики обращают внимание на то, что в 2020 году усилила позиции отрасль "Здравоохранение". По итогам 2019 года лишь в трех регионах она занимала третье место в топ-3 отраслей с самыми высокими зарплатами, то есть в масштабах страны работники медицины не могли похвастаться высокими заработками. А в текущем рейтинге в 12 субъектах Федерации здравоохранение входит в топ отраслей с высокими зарплатами, причем в пяти регионах отрасль "Здравоохранение" — вторая по уровню зарплат.
Такой прогресс стал возможен, поскольку в отдельных субъектах Федерации, согласно официальной статистике, зарплаты медиков в среднем выросли на 30-40 процентов. В целом на фоне пандемии во многих регионах зарплаты медиков стали одними из самых высоких.
Как и годом ранее, во многих экономически слабых субъектах Федерации, где общий уровень зарплат невысокий, зачастую самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в госслужбе. Также в небогатых регионах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и энергетике.
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Лидеры рейтинга

Обращаясь к отдельным субъектам Федерации, эксперты выделяют явного лидера по зарплатам. В Сахалинской области, согласно статистике, в отрасли добычи нефти и газа чистая средняя зарплата составляет почти 400 тысяч рублей в месяц — это в два раза больше, чем самая доходная отрасль в Москве, и в три раза больше, чем вторая по величине зарплаты отрасль Сахалина (профессиональная и научная деятельность). Такая разница может объясняться преимущественно шельфовой добычей — относительно новой технологией для России.
На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты в Москве в IT-сфере — 179 тысяч рублей в месяц и в оптовой торговле (154 тысячи рублей).
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Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в добыче нефти и газа средняя зарплата превышает 170 тысяч рублей.
Санкт-Петербург расположился на четвертом месте с максимальным результатом в 161 тысячу рублей в месяц в отрасли IT. Так же, как и в Москве, в северной столице России хорошие зарплаты в оптовой торговле, а замыкает тройку отраслей по зарплатам в Санкт-Петербурге отрасль "Профессиональная и научная деятельность".
Помимо четырех выше обозначенных лидеров, в первую десятку также входят: Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край. Таким образом, все лидеры — это оба крупнейших города страны и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующиеся на рыболовстве.
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Согласно исследованию, в 15 регионах даже в лучших отраслях люди в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а еще в семи субъектах Федерации — не более 50 тысяч рублей. Последние места занимают: Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Псковская область, Кировская область и Карачаево-Черкесская Республика.
Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался очень сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021 год будет лишь немного лучше. В части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста примерно на уровне последних лет. При этом наблюдаемая сейчас специализация регионов будет сохраняться и разница в зарплатах по-прежнему останется высокой в среднесрочной перспективе, считают эксперты.
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РоссияЧукоткаЗарплатыСахалинМоскваТюменская областьМурманская областьЗарплатаОбщество
 
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