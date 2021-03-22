https://ria.ru/20210322/voyna-1602249892.html

СК ведет работу по установлению ДНК погибших в годы войны граждан СССР

СК ведет работу по установлению ДНК погибших в годы войны граждан СССР

Следственный комитет России при расследовании дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны проводит ряд судебно-медицинских экспертиз, в том... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:24

2021-03-22T07:24

2021-03-22T09:31

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Следственный комитет России при расследовании дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны проводит ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе устанавливает ДНК погибших советских граждан, рассказал в интервью РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.Он отметил, что российские следователи общаются со свидетелями тех событий – бывшими узниками концентрационных лагерей, которые делятся воспоминаниями, имеющими сегодня важное доказательственное значение для расследования."Имея доступ к ряду закрытых для широкой общественности материалов, мы изучаем большой массив архивных источников о событиях тех страшных дней, привлекаем к этой работе представителей исторического сообщества в качестве экспертов и специалистов", - добавил Бастрыкин.По его словам, СК РФ взаимодействует с иностранными коллегами.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/bastrykin-1602248453.html

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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество