СК ведет работу по установлению ДНК погибших в годы войны граждан СССР
07:24 22.03.2021 (обновлено: 09:31 22.03.2021)
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Следственный комитет России при расследовании дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны проводит ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе устанавливает ДНК погибших советских граждан, рассказал в интервью РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.
"Для расследования фактов геноцида нами используются различные, прежде всего – экспертные возможности. Так, проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволяют определить пол, возраст обнаруженных останков, точную причину смерти; медико-криминалистические - для установления механизмов образования повреждений; баллистические экспертизы и даже искусствоведческие – обнаруженных на месте предметов, которые могут иметь определенную ценность. На многие вопросы, интересующие следствие, помогают ответить ДНК-экспертизы", - сказал глава ведомства.
Он отметил, что российские следователи общаются со свидетелями тех событий – бывшими узниками концентрационных лагерей, которые делятся воспоминаниями, имеющими сегодня важное доказательственное значение для расследования.
"Имея доступ к ряду закрытых для широкой общественности материалов, мы изучаем большой массив архивных источников о событиях тех страшных дней, привлекаем к этой работе представителей исторического сообщества в качестве экспертов и специалистов", - добавил Бастрыкин.
По его словам, СК РФ взаимодействует с иностранными коллегами.