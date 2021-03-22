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Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
Система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:03
2021-03-22T13:03
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин

13:03 22.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В РФ создана система по контролю качества вакцин на беспрецедентно высоком уровне, я думаю, что это одна из лучших систем контроля качества в мире", - сказал Мурашко журналистам.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
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