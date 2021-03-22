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Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин

Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин

Система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:03

2021-03-22T13:03

2021-03-22T13:03

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Система контроля качества вакцин в России является одной из лучших в мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество