https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602339832.html

Песков ответил на вопрос, какой вакциной привьется Путин

Песков ответил на вопрос, какой вакциной привьется Путин

Президент РФ Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:59

2021-03-22T15:59

2021-03-22T16:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, какую вакцину выбрал президент, Песков сказал: "Одну из трёх наших. Все хорошие и надёжные".Ранее Путин сообщил, что намерен привиться от коронавируса во вторник.

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин