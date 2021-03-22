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Песков ответил на вопрос, какой вакциной привьется Путин
Песков ответил на вопрос, какой вакциной привьется Путин
Президент РФ Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:59
2021-03-22T15:59
2021-03-22T16:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, какую вакцину выбрал президент, Песков сказал: "Одну из трёх наших. Все хорошие и надёжные".Ранее Путин сообщил, что намерен привиться от коронавируса во вторник.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин