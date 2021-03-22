https://ria.ru/20210322/putin-1602337605.html

Путин во вторник вакцинируется от коронавируса

Путин во вторник вакцинируется от коронавируса

Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник привиться от коронавируса. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:48

2021-03-22T15:48

2021-03-22T17:37

распространение коронавируса

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник привиться от коронавируса.О каком препарате идет речь, не уточняется, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что это может быть одна из трех отечественных разработок.Ранее Путин говорил, что не прививается, так как имеющиеся вакцины не рассчитаны на людей его возраста, но сделает это, как только будет возможно. В качестве ориентировочных сроков называли ближайшую осень.В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор". Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности и скоро появится в гражданском обороте. Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602298805.html

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"Завтра": Путин намерен привиться от COVID-19 Владимир Путин выразил готовность сделать вакцинацию от COVID-19 2021-03-22T15:48 true PT0M14S

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владимир путин