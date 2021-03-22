https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602334612.html

В России произвели первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова

В России произвели первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова

Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:37

2021-03-22T15:37

2021-03-22T15:46

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены, заявил президент РФ Владимир Путин.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин