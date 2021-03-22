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В России произвели первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова
В России произвели первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова
Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:37
2021-03-22T15:37
2021-03-22T15:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены, заявил президент РФ Владимир Путин.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин