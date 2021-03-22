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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602259927.html
Эксперт прокомментировал заявление еврокомиссара о "Спутнике V"
Эксперт прокомментировал заявление еврокомиссара о "Спутнике V"
В заявлении еврокомиссара Тьерри Бретона о российской вакцине "Спутник V" присутствует элемент политизации, ряд стран ЕС при некоторых обстоятельствах могут... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:40
2021-03-22T09:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей кортунов
коронавирусы
марио драги
здоровье - общество
евросоюз
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В заявлении еврокомиссара Тьерри Бретона о российской вакцине "Спутник V" присутствует элемент политизации, ряд стран ЕС при некоторых обстоятельствах могут выбрать закупки "Спутник V" напрямую у Москвы, если ЕС не станет делать это централизованно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь"Я думаю, что, во-первых, очевидно, что в этом заявлении присутствует элемент политизации. В общем это подтверждает то подозрение, что отношение к российской вакцине не совсем объективное, не вполне справедливое. В конце концов, одной вакциной больше (в ЕС) - никому бы хуже от этого не было. Такое заявление, мне кажется, подтверждает те опасения, которые у России были на этот счет", - сказал Кортунов РИА Новости.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно."Что касается решения отдельных стран-членов Евросоюза, я думаю, что это будет зависеть от двух обстоятельств. Во-первых, того, насколько действительно европейские производители смогут обеспечить производство достаточного количества альтернативных вакцин в сжатые сроки, чтобы минимизировать возможный дефицит, произвести вакцинацию оперативно, избежать дополнительного количества жертв и сократить число заболеваний", - отметил эксперт.По словам Кортунова, во-вторых, возможность закупки "Спутник V" напрямую у Москвы некоторыми странами ЕС будет также зависеть от того, как себя покажут альтернативные вакцины, поскольку мы знаем, что, использование некоторых вакцин в ряде стран Евросоюза приостанавливалось."То есть, я думаю, российская вакцина в большинстве случаев кажется таким последним средством, то есть к нему обратятся, либо когда другие средства окажутся недоступными, либо неэффективными", - добавил он.Как пояснил Кортунов, существует еще одно обстоятельство, связанное с ценовой политикой."Еще есть обстоятельство, надо учитывать ценовую политику. Если российская вакцина окажется намного дешевле, чем западные аналоги, то я думаю, что для некоторых стран Евросоюза, особенно для не очень богатых, стимулы для того, чтобы закупать все-таки российскую вакцину, могут перевесить соображения о дисциплине в рамках Евросоюза", - сказал эксперт.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей кортунов, коронавирусы, марио драги, здоровье - общество, евросоюз, ангела меркель, москва, германия, в мире

Эксперт прокомментировал заявление еврокомиссара о "Спутнике V"

09:40 22.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В заявлении еврокомиссара Тьерри Бретона о российской вакцине "Спутник V" присутствует элемент политизации, ряд стран ЕС при некоторых обстоятельствах могут выбрать закупки "Спутник V" напрямую у Москвы, если ЕС не станет делать это централизованно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Я думаю, что, во-первых, очевидно, что в этом заявлении присутствует элемент политизации. В общем это подтверждает то подозрение, что отношение к российской вакцине не совсем объективное, не вполне справедливое. В конце концов, одной вакциной больше (в ЕС) - никому бы хуже от этого не было. Такое заявление, мне кажется, подтверждает те опасения, которые у России были на этот счет", - сказал Кортунов РИА Новости.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги не исключил, что в отсутствие координации в рамках ЕС страна сможет заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.
"Что касается решения отдельных стран-членов Евросоюза, я думаю, что это будет зависеть от двух обстоятельств. Во-первых, того, насколько действительно европейские производители смогут обеспечить производство достаточного количества альтернативных вакцин в сжатые сроки, чтобы минимизировать возможный дефицит, произвести вакцинацию оперативно, избежать дополнительного количества жертв и сократить число заболеваний", - отметил эксперт.
По словам Кортунова, во-вторых, возможность закупки "Спутник V" напрямую у Москвы некоторыми странами ЕС будет также зависеть от того, как себя покажут альтернативные вакцины, поскольку мы знаем, что, использование некоторых вакцин в ряде стран Евросоюза приостанавливалось.
"То есть, я думаю, российская вакцина в большинстве случаев кажется таким последним средством, то есть к нему обратятся, либо когда другие средства окажутся недоступными, либо неэффективными", - добавил он.
Как пояснил Кортунов, существует еще одно обстоятельство, связанное с ценовой политикой.
"Еще есть обстоятельство, надо учитывать ценовую политику. Если российская вакцина окажется намного дешевле, чем западные аналоги, то я думаю, что для некоторых стран Евросоюза, особенно для не очень богатых, стимулы для того, чтобы закупать все-таки российскую вакцину, могут перевесить соображения о дисциплине в рамках Евросоюза", - сказал эксперт.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей КортуновКоронавирусыМарио ДрагиЗдоровье - ОбществоЕвросоюзАнгела МеркельМоскваГерманияВ мире
 
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