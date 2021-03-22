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Первое сообщение в истории Twitter купили за почти три миллиона долларов
Первое сообщение в истории Twitter купили за почти три миллиона долларов
Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:57
2021-03-22T22:57
джек дорси
малайзия
twitter
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона долларов, сообщается на странице аукциона в Twitter.В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году - сообщение "Просто настраиваю свой Twttr", - в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тысячи долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит.Обладателем первого твита стал пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна.Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его "в своей частной коллекции" в виде инвестиции.Как ранее сообщал Дорси, вырученные от аукциона деньги он направит на благотворительность.
https://ria.ru/20210320/twitter-1602101525.html
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джек дорси, малайзия, twitter, в мире

Первое сообщение в истории Twitter купили за почти три миллиона долларов

22:57 22.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона долларов, сообщается на странице аукциона в Twitter.
В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году - сообщение "Просто настраиваю свой Twttr", - в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тысячи долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит.
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"Джек принял предложение от sinaEstavi в размере 2 915 835,47 долларов", - говорится в заявлении онлайн-аукциона.

Обладателем первого твита стал пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна.
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Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его "в своей частной коллекции" в виде инвестиции.
Как ранее сообщал Дорси, вырученные от аукциона деньги он направит на благотворительность.
 
Джек ДорсиМалайзияTwitterВ мире
 
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