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В МЧС рассказали о состоянии попавших под лавину туристов
В МЧС рассказали о состоянии попавших под лавину туристов
Все члены туристической группы, кроме оказавшегося под снегом в Мурманской области ребенка, в медпомощи не нуждаются, состояние удовлетворительное, сообщает МЧС РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:21
2021-03-22T20:21
2021-03-22T20:35
туризм
новости - туризм
сход лавины в хибинах
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все члены туристической группы, кроме оказавшегося под снегом в Мурманской области ребенка, в медпомощи не нуждаются, состояние удовлетворительное, сообщает МЧС РФ.Информация о сходе снежной массы в районе поселка Имандра поступила спасателям вечером в понедельник от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга.На место происшествия выдвинись спасатели МЧС России и кинологический расчет. Работает оперативный штаб главного управления МЧС России по Мурманской области. К работе привлечены 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туризм, новости - туризм, сход лавины в хибинах, мурманская область, происшествия