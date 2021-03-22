https://ria.ru/20210322/turisty-1602392516.html

В МЧС рассказали о состоянии попавших под лавину туристов

В МЧС рассказали о состоянии попавших под лавину туристов

Все члены туристической группы, кроме оказавшегося под снегом в Мурманской области ребенка, в медпомощи не нуждаются, состояние удовлетворительное, сообщает МЧС РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:21

2021-03-22T20:21

2021-03-22T20:35

туризм

новости - туризм

сход лавины в хибинах

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Все члены туристической группы, кроме оказавшегося под снегом в Мурманской области ребенка, в медпомощи не нуждаются, состояние удовлетворительное, сообщает МЧС РФ.Информация о сходе снежной массы в районе поселка Имандра поступила спасателям вечером в понедельник от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга.На место происшествия выдвинись спасатели МЧС России и кинологический расчет. Работает оперативный штаб главного управления МЧС России по Мурманской области. К работе привлечены 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

https://ria.ru/20210317/sneg-1601719575.html

мурманская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, сход лавины в хибинах, мурманская область, происшествия