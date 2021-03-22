https://ria.ru/20210322/subsidii-1602386275.html

В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла

В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла

Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:37

2021-03-22T19:37

2021-03-22T19:48

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

андрей белоусов

россия

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. По итогам встречи Белоусов поручил обсудить с бизнесом продление соглашений о стабилизации цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер. "Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, при условии, что цена завода не будет повышена", - сообщает пресс-служба кабмина.Запустить эту меру планируется с 1 апреля, общий объем субсидий может составить порядка 3 миллиардов рублей. "Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в правительство проект соответствующего акта", - говорится в сообщении.Кроме того, для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, предусматривающий возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

https://ria.ru/20210318/tseny-1601880205.html

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, россия, экономика