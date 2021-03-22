https://ria.ru/20210322/subsidii-1602386275.html
В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла
В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла
Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:37
2021-03-22T19:37
2021-03-22T19:48
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
андрей белоусов
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599442694_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_52fb9214eb78de7f121bbe972992ea04.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. По итогам встречи Белоусов поручил обсудить с бизнесом продление соглашений о стабилизации цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер. "Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, при условии, что цена завода не будет повышена", - сообщает пресс-служба кабмина.Запустить эту меру планируется с 1 апреля, общий объем субсидий может составить порядка 3 миллиардов рублей. "Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в правительство проект соответствующего акта", - говорится в сообщении.Кроме того, для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, предусматривающий возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.
https://ria.ru/20210318/tseny-1601880205.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599442694_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_45fb6de793b067b42d9b2be1aea1c770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, россия, экономика
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
в понедельник провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. По итогам встречи Белоусов поручил обсудить с бизнесом продление соглашений о стабилизации цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.
Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер. "Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, при условии, что цена завода не будет повышена", - сообщает пресс-служба кабмина.
Запустить эту меру планируется с 1 апреля, общий объем субсидий может составить порядка 3 миллиардов рублей. "Минсельхозу
, Минэкономразвития, Минфину
дано поручение внести в правительство проект соответствующего акта", - говорится в сообщении.
Кроме того, для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, предусматривающий возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.