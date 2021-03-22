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В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла
В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла
Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:37
2021-03-22T19:48
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
андрей белоусов
россия
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. По итогам встречи Белоусов поручил обсудить с бизнесом продление соглашений о стабилизации цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер. "Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, при условии, что цена завода не будет повышена", - сообщает пресс-служба кабмина.Запустить эту меру планируется с 1 апреля, общий объем субсидий может составить порядка 3 миллиардов рублей. "Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в правительство проект соответствующего акта", - говорится в сообщении.Кроме того, для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, предусматривающий возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, россия, экономика

В России могут ввести ряд субсидий производителям сахара и масла

19:37 22.03.2021 (обновлено: 19:48 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа оливкового масла в сети продуктовых гипермаркетов "Ашан" (Auchan) в Москве
Продажа оливкового масла в сети продуктовых гипермаркетов Ашан (Auchan) в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. По итогам встречи Белоусов поручил обсудить с бизнесом продление соглашений о стабилизации цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.
Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер. "Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, при условии, что цена завода не будет повышена", - сообщает пресс-служба кабмина.
Запустить эту меру планируется с 1 апреля, общий объем субсидий может составить порядка 3 миллиардов рублей. "Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в правительство проект соответствующего акта", - говорится в сообщении.
Кроме того, для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, предусматривающий возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Андрей БелоусовРоссияЭкономика
 
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