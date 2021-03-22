https://ria.ru/20210322/ssha-1602403214.html

США пытаются смягчить негатив после слов Байдена о Путине, заявил сенатор

США пытаются смягчить негатив после слов Байдена о Путине, заявил сенатор

Вашингтон, говоря о сотрудничестве с Россией, пытается смягчить негатив после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес Москвы, считает первый... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:22

2021-03-22T22:22

2021-03-22T22:22

джейк салливан

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вашингтон, говоря о сотрудничестве с Россией, пытается смягчить негатив после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес Москвы, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил ранее, что США считают, что, несмотря на существующие разногласия, могут работать с Россией по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.Он отметил, что многое будет зависеть от реального стремления США "к конструктивному сотрудничеству" с Москвой.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире