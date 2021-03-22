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США пытаются смягчить негатив после слов Байдена о Путине, заявил сенатор
США пытаются смягчить негатив после слов Байдена о Путине, заявил сенатор
Вашингтон, говоря о сотрудничестве с Россией, пытается смягчить негатив после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес Москвы, считает первый... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:22
2021-03-22T22:22
2021-03-22T22:22
джейк салливан
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вашингтон, говоря о сотрудничестве с Россией, пытается смягчить негатив после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес Москвы, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил ранее, что США считают, что, несмотря на существующие разногласия, могут работать с Россией по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.Он отметил, что многое будет зависеть от реального стремления США "к конструктивному сотрудничеству" с Москвой.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html
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джейк салливан, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире