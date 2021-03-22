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США пытаются смягчить негатив после слов Байдена о Путине, заявил сенатор
США пытаются смягчить негатив после слов Байдена о Путине, заявил сенатор
Вашингтон, говоря о сотрудничестве с Россией, пытается смягчить негатив после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес Москвы, считает первый... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:22
2021-03-22T22:22
джейк салливан
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вашингтон, говоря о сотрудничестве с Россией, пытается смягчить негатив после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес Москвы, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил ранее, что США считают, что, несмотря на существующие разногласия, могут работать с Россией по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.Он отметил, что многое будет зависеть от реального стремления США "к конструктивному сотрудничеству" с Москвой.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html
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джейк салливан, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире

США пытаются смягчить негатив после слов Байдена о Путине, заявил сенатор

22:22 22.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вашингтон, говоря о сотрудничестве с Россией, пытается смягчить негатив после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес Москвы, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил ранее, что США считают, что, несмотря на существующие разногласия, могут работать с Россией по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.

"Это попытка администрации Белого дома смягчить негатив после резких высказываний Джо Байдена. Просто извиниться за него они не могут, поскольку он сам не извинился, но таким образом смягчают (ситуацию)", - сказал Джабаров РИА Новости.

Он отметил, что многое будет зависеть от реального стремления США "к конструктивному сотрудничеству" с Москвой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Кто виляет Байденом
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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