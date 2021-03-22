https://ria.ru/20210322/spetsnaz-1602240951.html

СМИ сообщили о планах Британии по созданию гиперзвукового оружия

СМИ сообщили о планах Британии по созданию гиперзвукового оружия

Великобритания создаст новые силы спецназначения, потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия и привлечет спецназ ВВС SAS для... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T00:30

2021-03-22T00:30

2021-03-22T00:39

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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Великобритания создаст новые силы спецназначения, потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия и привлечет спецназ ВВС SAS для противодействия российским военным и разведке - такие планы, согласно данным британских СМИ, содержатся в готовящейся в публикации в понедельник стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.В прошлый понедельник правительство страны опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Британия на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы. Стратегия модернизации ВС страны ориентирована на разработку и принятие на вооружение новых технологий, но при этом предусматривает сокращение численности вооружённых сил и выплат военнослужащим.Телеканал Sky News отмечает, что рейнджеры станут новыми в Британии силами спецназначения и "будут проводить операции в стиле (американских) зеленых беретов".Как ожидается, первые батальоны полка рейнджеров будут сформированы в начале следующего года, они будут расквартированы на базе в Алдершоте (графство Хэмпшир). Формироваться новый полк будет из действующих военнослужащих. Рейнджеры не будут действовать скрытно, как спецназ SAS и SBS, их миссии будут выполняться аналогично миссиям воздушно-десантных частей и морских пехотинцев.Спецназ ВВС страны SAS власти планируют задействовать в связке со службой внешней разведки Mi6 для противодействия России. В интервью Telegraph глава главного штаба вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит рассказал, что фокус сил спецназначения будет перенаправлен на противодействие "враждебным государствам".Также издание отмечает, что к 2024 году в Британии будет принят на вооружение многоцелевой океанский разведывательный корабль, который будет "защищать национальную инфраструктуру", в том числе подводные интернет-кабели, которые обеспечивают 97% всех мировых коммуникаций.СМИ отмечают, что "враждебными государствами" в стратегии модернизации ВС могут быть названы Россия, Китай, КНДР и Иран. Однако, несмотря на аналогичные прогнозы накануне публикации внешнеполитической и оборонной стратегии, Россия не была в ней названа враждебной страной.В отдельной главе в стратегии модернизации, как ожидается, будет рассказано о британском гиперзвуковом оружии, о создании которого несколько лет назад объявила Россия."Минобороны выделит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на новые технологии, в том числе на гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие", - пишет Telegraph.Стратегия предусматривает также создание новых инновационных хабов и кластеров при минобороны, для использования инноваций при создании вооружений.

https://ria.ru/20210314/voyna-1601119182.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/london-1602179914.html

https://ria.ru/20210318/imperiya-1601772151.html

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sas, великобритания, китай, иран, в мире