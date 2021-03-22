https://ria.ru/20210322/simptom-1602343411.html
Назван первый симптом рака носоглотки
Назван первый симптом рака носоглотки
Специалисты из организации Macmillan Cancer Support рассказали, что первый предупреждающий признак рака носоглотки — безболезненная опухоль в верхней части шеи. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:18
2021-03-22T16:18
2021-03-22T16:30
здоровье
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Специалисты из организации Macmillan Cancer Support рассказали, что первый предупреждающий признак рака носоглотки — безболезненная опухоль в верхней части шеи. Об этом сообщает Express. По мнению медиков, это заболевание трудно определить. Среди прочих неочевидных симптомов назофарингеальной карциномы выделяют потерю слуха в ухе, головные боли, заложенный нос или ушную боль, отмечается в публикации. "В случае рака носоглотки явные симптомы могут проявиться только на поздней стадии", — предупреждают врачи. В статье также указаны более тревожные сигналы, указывающие на болезнь. Среди них — выделения из уха и кровотечение из носа. Отмечается, что эти признаки могут указывать и на другие заболевания, однако специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, особенно если симптомы беспокоят более трех недель.
https://ria.ru/20210316/rak-1601536437.html
https://ria.ru/20210301/rak-1599148979.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Специалисты из организации Macmillan Cancer Support рассказали, что первый предупреждающий признак рака носоглотки — безболезненная опухоль в верхней части шеи. Об этом сообщает
Express.
По мнению медиков, это заболевание трудно определить. Среди прочих неочевидных симптомов назофарингеальной карциномы выделяют потерю слуха в ухе, головные боли, заложенный нос или ушную боль, отмечается в публикации.
"В случае рака носоглотки явные симптомы могут проявиться только на поздней стадии", — предупреждают врачи.
В статье также указаны более тревожные сигналы, указывающие на болезнь. Среди них — выделения из уха и кровотечение из носа. Отмечается, что эти признаки могут указывать и на другие заболевания, однако специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, особенно если симптомы беспокоят более трех недель.