https://ria.ru/20210322/simptom-1602343411.html

Назван первый симптом рака носоглотки

Назван первый симптом рака носоглотки

Специалисты из организации Macmillan Cancer Support рассказали, что первый предупреждающий признак рака носоглотки — безболезненная опухоль в верхней части шеи. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:18

2021-03-22T16:18

2021-03-22T16:30

здоровье

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Специалисты из организации Macmillan Cancer Support рассказали, что первый предупреждающий признак рака носоглотки — безболезненная опухоль в верхней части шеи. Об этом сообщает Express. По мнению медиков, это заболевание трудно определить. Среди прочих неочевидных симптомов назофарингеальной карциномы выделяют потерю слуха в ухе, головные боли, заложенный нос или ушную боль, отмечается в публикации. "В случае рака носоглотки явные симптомы могут проявиться только на поздней стадии", — предупреждают врачи. В статье также указаны более тревожные сигналы, указывающие на болезнь. Среди них — выделения из уха и кровотечение из носа. Отмечается, что эти признаки могут указывать и на другие заболевания, однако специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, особенно если симптомы беспокоят более трех недель.

https://ria.ru/20210316/rak-1601536437.html

https://ria.ru/20210301/rak-1599148979.html

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