https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602322963.html

МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального

МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального

Россия будет реагировать на санкции ЕС, введенные из-за Алексея Навального, соответствующие меры будут приняты и объявлены, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:47

2021-03-22T14:47

2021-03-22T15:07

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

александр грушко

в мире

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281481_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_c7da6178ba4f9719adbc47777a755176.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия будет реагировать на санкции ЕС, введенные из-за Алексея Навального, соответствующие меры будут приняты и объявлены, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что главы МИД стран Евросоюза утвердят расширение санкционного списка за нарушение прав человека в мире, в который опять могут попасть россияне. Содержание списка станет известно после публикации решения в официальном журнале ЕС.Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках этого нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, александр грушко, в мире, алексей навальный