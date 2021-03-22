МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального
14:47 22.03.2021 (обновлено: 15:07 22.03.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия будет реагировать на санкции ЕС, введенные из-за Алексея Навального, соответствующие меры будут приняты и объявлены, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Санкционный путь - это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции, и (это) не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку, поэтому соответствующие меры с нашей стороны будут приняты и они будут объявлены", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, подготовила ли Москва ответ на санкции ЕС.
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Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что главы МИД стран Евросоюза утвердят расширение санкционного списка за нарушение прав человека в мире, в который опять могут попасть россияне. Содержание списка станет известно после публикации решения в официальном журнале ЕС.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.
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Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках этого нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.