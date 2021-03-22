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Сенатор рассказала, когда могут отменить роуминг с Белоруссией
Сенатор рассказала, когда могут отменить роуминг с Белоруссией
Комиссия Парламентского собрания Белоруссии и России по информационной политике считает возможным отменить телефонный роуминг между странами со 2 апреля,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:58
2021-03-22T15:10
россия
маргарита павлова (политик)
в мире
белоруссия
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МОСКВА/МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Комиссия Парламентского собрания Белоруссии и России по информационной политике считает возможным отменить телефонный роуминг между странами со 2 апреля, сообщила РИА Новости в понедельник сенатор Маргарита Павлова.Законодатель участвовала в заседании комиссии.Она отметила, что в ходе встречи обсуждалась эта тема, как наиболее актуальная. "В то же время, зависимость людей от телефонного роуминга с каждым днем становится все меньше, поскольку граждане активно общаются в мессенджерах", - добавила Павлова. Она также напомнила, что на территории России внутренний роуминг отменен.Второго апреля Белоруссия и РФ ежегодно отмечают День единения народов - праздник, посвященный созданию Союзного государства. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
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россия, маргарита павлова (политик), в мире, белоруссия

Сенатор рассказала, когда могут отменить роуминг с Белоруссией

14:58 22.03.2021 (обновлено: 15:10 22.03.2021)
 
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МОСКВА/МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Комиссия Парламентского собрания Белоруссии и России по информационной политике считает возможным отменить телефонный роуминг между странами со 2 апреля, сообщила РИА Новости в понедельник сенатор Маргарита Павлова.
Законодатель участвовала в заседании комиссии.
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"В ходе заседания комиссии участники мероприятия заявили, о том, что процедурные вопросы по отмене роуминга между странами могут быть заверены ко 2 апреля - Дню единения народов Белоруссии и России", - сказала парламентарий.

Она отметила, что в ходе встречи обсуждалась эта тема, как наиболее актуальная. "В то же время, зависимость людей от телефонного роуминга с каждым днем становится все меньше, поскольку граждане активно общаются в мессенджерах", - добавила Павлова. Она также напомнила, что на территории России внутренний роуминг отменен.

"Вместе с тем, бывают случаи, особенно в приграничных районах, когда граждане вынуждены платить двойную плату за телефонный звонок", - пояснила она.

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Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.
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Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.
Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
 
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