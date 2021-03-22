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В Приамурье приемный ребенок ушел из дома, чтобы напугать опекуна
В Приамурье приемный ребенок ушел из дома, чтобы напугать опекуна
Автомобилистка подобрала 10-летнего мальчика, который, поссорившись с приемными родителями, прошел несколько километров по трассе в Амурской области, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:44
2021-03-22T10:54
амурская область
белогорск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Автомобилистка подобрала 10-летнего мальчика, который, поссорившись с приемными родителями, прошел несколько километров по трассе в Амурской области, сообщил РИА Новости замначальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Сергей Чебарев.Васильевка - село в Белогорском районе Амурской области. Стоит на левом берегу реки Томь, выше по течению. Расстояние до Белогорска (через село Междугранку) - 4 километра. В двух километрах восточнее Васильевки проходит автодорога "Чита – Хабаровск".По словам Чебарева, мальчик проживает с опекунами, семья нормальная. В отношении опекуна проведена соответствующая проверка. "Оснований для каких-либо мер реагирования к законным представителям несовершеннолетнего у полиции нет", - отметил он.Как рассказал представитель правоохранительных органов, мальчик рассказал, что "поссорился с опекуном и решил его напугать".Подобравшая мальчика женщина разместила в местном паблике происшествий в Instagram эмоциональный пост, в котором пристыдила водителей. "Мальчик 10 лет прошел большое расстояние по краю дороги… и ни одна машина за все это время не остановилась, я поняла бы, если бы это был алкаш или мужик взрослый, но это был мальчик, маленький мальчик. Водители, ваше равнодушие могло привести к трагедии! Даже в нашем регионе очень много ненормальных людей, которые просто могли с ним что-нибудь сделать, мальчик очень худенький и маленький. А в темное время суток его легко не заметить и сбить. Пожалуйста, будьте добрее и внимательнее, обращайте внимание хотя бы на детей на дорогах", - призвала она.
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амурская область, белогорск, происшествия

В Приамурье приемный ребенок ушел из дома, чтобы напугать опекуна

10:44 22.03.2021 (обновлено: 10:54 22.03.2021)
 
© Depositphotos / zoteva87Ребенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / zoteva87
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Автомобилистка подобрала 10-летнего мальчика, который, поссорившись с приемными родителями, прошел несколько километров по трассе в Амурской области, сообщил РИА Новости замначальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Сергей Чебарев.
"В воскресенье, 21 марта, примерно в 16 часов девушка, двигаясь на автомобиле по трассе Белогорск-Благовещенск, увидела малолетнего мальчика, который шел пешком в направлении областного центра. Она посадила ребенка в машину и отвезла его в МО МВД "Белогорский". Сотрудники ПДН установили личность, им оказался ребенок 2010 года рождения, проживающий в селе Васильевка", - рассказал собеседник агентства.
Васильевка - село в Белогорском районе Амурской области. Стоит на левом берегу реки Томь, выше по течению. Расстояние до Белогорска (через село Междугранку) - 4 километра. В двух километрах восточнее Васильевки проходит автодорога "Чита – Хабаровск".
По словам Чебарева, мальчик проживает с опекунами, семья нормальная. В отношении опекуна проведена соответствующая проверка. "Оснований для каких-либо мер реагирования к законным представителям несовершеннолетнего у полиции нет", - отметил он.
Как рассказал представитель правоохранительных органов, мальчик рассказал, что "поссорился с опекуном и решил его напугать".
Подобравшая мальчика женщина разместила в местном паблике происшествий в Instagram эмоциональный пост, в котором пристыдила водителей.
"Мальчик 10 лет прошел большое расстояние по краю дороги… и ни одна машина за все это время не остановилась, я поняла бы, если бы это был алкаш или мужик взрослый, но это был мальчик, маленький мальчик. Водители, ваше равнодушие могло привести к трагедии! Даже в нашем регионе очень много ненормальных людей, которые просто могли с ним что-нибудь сделать, мальчик очень худенький и маленький. А в темное время суток его легко не заметить и сбить. Пожалуйста, будьте добрее и внимательнее, обращайте внимание хотя бы на детей на дорогах", - призвала она.
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