https://ria.ru/20210322/rebenok-1602268807.html

В Приамурье приемный ребенок ушел из дома, чтобы напугать опекуна

В Приамурье приемный ребенок ушел из дома, чтобы напугать опекуна

Автомобилистка подобрала 10-летнего мальчика, который, поссорившись с приемными родителями, прошел несколько километров по трассе в Амурской области, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:44

2021-03-22T10:44

2021-03-22T10:54

амурская область

белогорск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Автомобилистка подобрала 10-летнего мальчика, который, поссорившись с приемными родителями, прошел несколько километров по трассе в Амурской области, сообщил РИА Новости замначальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Сергей Чебарев.Васильевка - село в Белогорском районе Амурской области. Стоит на левом берегу реки Томь, выше по течению. Расстояние до Белогорска (через село Междугранку) - 4 километра. В двух километрах восточнее Васильевки проходит автодорога "Чита – Хабаровск".По словам Чебарева, мальчик проживает с опекунами, семья нормальная. В отношении опекуна проведена соответствующая проверка. "Оснований для каких-либо мер реагирования к законным представителям несовершеннолетнего у полиции нет", - отметил он.Как рассказал представитель правоохранительных органов, мальчик рассказал, что "поссорился с опекуном и решил его напугать".Подобравшая мальчика женщина разместила в местном паблике происшествий в Instagram эмоциональный пост, в котором пристыдила водителей. "Мальчик 10 лет прошел большое расстояние по краю дороги… и ни одна машина за все это время не остановилась, я поняла бы, если бы это был алкаш или мужик взрослый, но это был мальчик, маленький мальчик. Водители, ваше равнодушие могло привести к трагедии! Даже в нашем регионе очень много ненормальных людей, которые просто могли с ним что-нибудь сделать, мальчик очень худенький и маленький. А в темное время суток его легко не заметить и сбить. Пожалуйста, будьте добрее и внимательнее, обращайте внимание хотя бы на детей на дорогах", - призвала она.

https://ria.ru/20201022/podrostok-1580905330.html

амурская область

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, белогорск, происшествия