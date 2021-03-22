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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/putin-1602256647.html
Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID
Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID
Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:37
2021-03-22T15:50
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
вакцины
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.Разработанный Центром имени Гамалеи российский препарат "Спутник V" одобрен более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Также в России создали еще две вакцины от COVID-19: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" — ее разработал Центр имени Чумакова РАН.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Совещание Путина с разработчиками вакцин против COVID-19
LIVE: Совещание Путина с разработчиками вакцин против COVID-19
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видео, вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", вакцины, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество
Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID
Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.
2021-03-22T15:37
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Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID

15:37 22.03.2021 (обновлено: 15:50 22.03.2021)
 
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Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.
Разработанный Центром имени Гамалеи российский препарат "Спутник V" одобрен более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Также в России создали еще две вакцины от COVID-19: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" — ее разработал Центр имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"ВакциныГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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