https://ria.ru/20210322/putin-1602256647.html

Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID

Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID

Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:37

2021-03-22T15:37

2021-03-22T15:50

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

вакцины

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

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Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.Разработанный Центром имени Гамалеи российский препарат "Спутник V" одобрен более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Также в России создали еще две вакцины от COVID-19: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" — ее разработал Центр имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Совещание Путина с разработчиками вакцин против COVID-19 LIVE: Совещание Путина с разработчиками вакцин против COVID-19 2021-03-22T15:37 true PT92M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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