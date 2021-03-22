https://ria.ru/20210322/putin-1602256647.html
Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID
Встреча Владимира Путина с создателями и производителями вакцин от COVID
Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:37
2021-03-22T15:37
2021-03-22T15:50
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
вакцины
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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Президент России Владимир Путин проводит телеконференцию с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.Разработанный Центром имени Гамалеи российский препарат "Спутник V" одобрен более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Также в России создали еще две вакцины от COVID-19: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" — ее разработал Центр имени Чумакова РАН.
РИА Новости
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LIVE: Совещание Путина с разработчиками вакцин против COVID-19
LIVE: Совещание Путина с разработчиками вакцин против COVID-19
2021-03-22T15:37
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РИА Новости
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