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https://ria.ru/20210322/prokat-1602269722.html
Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные
Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные
Приключенческий мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 107,5 миллиона рублей, сообщил портал... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:07
2021-03-22T12:07
культура
walt disney animation studios
сергей бурунов
кино и сериалы
новости культуры
виктор добронравов
мария аронова
снг
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Приключенческий мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 107,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Американский мультфильм был снят студией Walt Disney Animation Studios. Согласно сюжету, одинокая воительница отправилась вместе со своим миниатюрным броненосцем Тук-Туком на поиски единственного выжившего дракона. Российская премьера мультфильма состоялась 4 марта.Второе место рейтинга занимает российский драматический фильм "Пальма" со сборами 106,7 миллиона рублей за выходные.Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Евгения Дмитриева и другие. Фильм основан на реальных событиях 70-х годов прошлого века. Овчарка Пальма два года ждала в аэропорту Внуково хозяина, который оставил ее у трапа самолета. В российский прокат фильм вышел 18 марта.Третью строчку рейтинга занял фильм "Никто". Согласно сюжету, ничем непримечательный Хатч Мэнселл живет обычной жизнью. Однажды, спасая женщину от нападения бандитов, он отправляет одного из хулиганов в больницу. Как выяснилось позже, это был брат влиятельного гангстера, который теперь хочет отомстить. Картина за минувший уик-энд заработала более 95,6 миллиона рублей.На четвертой позиции рейтинга расположился российский комедийный фильм "Пара из будущего" со сборами 60 миллионов рублей за выходные. Главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова. Фильм вышел в прокат 4 марта. Супружеская пара Евгений и Александра попадают в прошлое в тот самый момент, когда Евгений сделал ей предложение. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.Закрывает рейтинг мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии". Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Однажды она получает задание расследовать загадочное исчезновение Короля. Ее напарником становится ее родной брат Ганзель, который является известным мошенником, бросающим тень на безупречную репутацию суперагента. Картина за минувшие выходные заработала более 29 миллионов рублей.
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walt disney animation studios, сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, виктор добронравов, мария аронова, снг

Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные

12:07 22.03.2021
 
© DisneyКадр из фильма "Райя и последний дракон"
Кадр из фильма Райя и последний дракон - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Disney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Приключенческий мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 107,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Американский мультфильм был снят студией Walt Disney Animation Studios. Согласно сюжету, одинокая воительница отправилась вместе со своим миниатюрным броненосцем Тук-Туком на поиски единственного выжившего дракона. Российская премьера мультфильма состоялась 4 марта.
Второе место рейтинга занимает российский драматический фильм "Пальма" со сборами 106,7 миллиона рублей за выходные.
Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Евгения Дмитриева и другие. Фильм основан на реальных событиях 70-х годов прошлого века. Овчарка Пальма два года ждала в аэропорту Внуково хозяина, который оставил ее у трапа самолета. В российский прокат фильм вышел 18 марта.
© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Пальма"
Кадр из фильма Пальма
1 из 5
Кадр из фильма "Пальма"
© Предоставлено Централ Партнершип
© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
Съемки фильма Пальма
2 из 5
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
Съемки фильма Пальма
3 из 5
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
Съемки фильма Пальма
4 из 5
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма Пальма
5 из 5
Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа
1 из 5
Кадр из фильма "Пальма"
© Предоставлено Централ Партнершип
2 из 5
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
3 из 5
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
4 из 5
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
5 из 5
Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа
Третью строчку рейтинга занял фильм "Никто". Согласно сюжету, ничем непримечательный Хатч Мэнселл живет обычной жизнью. Однажды, спасая женщину от нападения бандитов, он отправляет одного из хулиганов в больницу. Как выяснилось позже, это был брат влиятельного гангстера, который теперь хочет отомстить. Картина за минувший уик-энд заработала более 95,6 миллиона рублей.
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто
1 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто
2 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
Кадр из фильма Никто
3 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
1 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
2 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
3 из 3
Кадр из фильма "Никто"
© Предоставлено UPI
На четвертой позиции рейтинга расположился российский комедийный фильм "Пара из будущего" со сборами 60 миллионов рублей за выходные. Главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова. Фильм вышел в прокат 4 марта. Супружеская пара Евгений и Александра попадают в прошлое в тот самый момент, когда Евгений сделал ей предложение. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.
Закрывает рейтинг мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии". Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Однажды она получает задание расследовать загадочное исчезновение Короля. Ее напарником становится ее родной брат Ганзель, который является известным мошенником, бросающим тень на безупречную репутацию суперагента. Картина за минувшие выходные заработала более 29 миллионов рублей.
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КультураWalt Disney Animation StudiosСергей БуруновКино и сериалыНовости культурыВиктор ДобронравовМария АроноваСНГ
 
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