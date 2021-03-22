Производство продукции АПК Ленобласти в 2020 году выросло на 2%
© РИА Новости / Алексей ДаничевКоровы черно-пестрой породы, которых разводят на племенном заводе "Приневское" (деревня Новосаратовка Ленинградской области).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Валовый объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области в 2020 году составил 273 миллиарда рублей, что на 36 миллиардов больше, чем в 2019 году; объем бюджетного финансирования также увеличился и составил 5,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на коллегии АПК. Он отметил, что рост валового объема производства продукции АПК в 2% в условиях пандемии является "очень хорошим результатом". Кроме того, областные аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тысячи тонн, что на 10,4% больше уровня 2019 года. До 655,4 тысячи тонн увеличено и производство молока, молочная продуктивность коров выросла до 9431 кг — это самый лучший результат в России. Производство яиц выросло и составило 3,2 миллиарда штук (104,3%) — и это также лучший показатель в России.
"Мы не только обеспечиваем наших жителей основной продукцией, но и успешно реализуем нацпроект по экспорту — в 2020 году мы продали за рубеж нашей продукции почти на 400 миллионов долларов. Новый год ставит новые задачи. Мы планируем увеличить объемы финансирования и ожидаем сохранения тенденций роста производства", — сказал Дрозденко.
Губернатор отметил необходимость сохранения баланса развития АПК во всех районах области, а также баланса между поддержкой крупных предприятий и фермерских хозяйств. Кроме того, по словам Дрозденко, важно продолжить программу "Ленинградский гектар", стимулирование производства фермерской "зелёной" экологической продукции.
"Ленинградская область последовательно реализует программу социального развития села, включающую строительство новых объектов образования, здравоохранения, культуры, финансовую поддержку молодым специалистам, возведение жилья", — сказал глава региона.