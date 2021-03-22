Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210322/proizvodstvo-1602321450.html
Производство продукции АПК Ленобласти в 2020 году выросло на 2%
Производство продукции АПК Ленобласти в 2020 году выросло на 2%
Валовый объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области в 2020 году составил 273 миллиарда рублей, что на 36 миллиардов... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:37
2021-03-22T14:37
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579977939_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_54c2c959944cedc4c5d195556e5846c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Валовый объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области в 2020 году составил 273 миллиарда рублей, что на 36 миллиардов больше, чем в 2019 году; объем бюджетного финансирования также увеличился и составил 5,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на коллегии АПК. Он отметил, что рост валового объема производства продукции АПК в 2% в условиях пандемии является "очень хорошим результатом". Кроме того, областные аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тысячи тонн, что на 10,4% больше уровня 2019 года. До 655,4 тысячи тонн увеличено и производство молока, молочная продуктивность коров выросла до 9431 кг — это самый лучший результат в России. Производство яиц выросло и составило 3,2 миллиарда штук (104,3%) — и это также лучший показатель в России.Губернатор отметил необходимость сохранения баланса развития АПК во всех районах области, а также баланса между поддержкой крупных предприятий и фермерских хозяйств. Кроме того, по словам Дрозденко, важно продолжить программу "Ленинградский гектар", стимулирование производства фермерской "зелёной" экологической продукции.
https://ria.ru/20210311/stroitelstvo-1600723076.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579977939_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_39f0cd8bac5ce257f70975295ef66507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, экономика

Производство продукции АПК Ленобласти в 2020 году выросло на 2%

14:37 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевКоровы черно-пестрой породы, которых разводят на племенном заводе "Приневское" (деревня Новосаратовка Ленинградской области).
Коровы черно-пестрой породы, которых разводят на племенном заводе Приневское (деревня Новосаратовка Ленинградской области). - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Валовый объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области в 2020 году составил 273 миллиарда рублей, что на 36 миллиардов больше, чем в 2019 году; объем бюджетного финансирования также увеличился и составил 5,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на коллегии АПК. Он отметил, что рост валового объема производства продукции АПК в 2% в условиях пандемии является "очень хорошим результатом". Кроме того, областные аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тысячи тонн, что на 10,4% больше уровня 2019 года. До 655,4 тысячи тонн увеличено и производство молока, молочная продуктивность коров выросла до 9431 кг — это самый лучший результат в России. Производство яиц выросло и составило 3,2 миллиарда штук (104,3%) — и это также лучший показатель в России.
"Мы не только обеспечиваем наших жителей основной продукцией, но и успешно реализуем нацпроект по экспорту — в 2020 году мы продали за рубеж нашей продукции почти на 400 миллионов долларов. Новый год ставит новые задачи. Мы планируем увеличить объемы финансирования и ожидаем сохранения тенденций роста производства", — сказал Дрозденко.
Губернатор отметил необходимость сохранения баланса развития АПК во всех районах области, а также баланса между поддержкой крупных предприятий и фермерских хозяйств. Кроме того, по словам Дрозденко, важно продолжить программу "Ленинградский гектар", стимулирование производства фермерской "зелёной" экологической продукции.
"Ленинградская область последовательно реализует программу социального развития села, включающую строительство новых объектов образования, здравоохранения, культуры, финансовую поддержку молодым специалистам, возведение жилья", — сказал глава региона.
Мэр Москвы С. Собянин посетил больницу им. С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 11:04Ленинградская область
В Ленинградской области до конца года достроят десять спортивных объектов
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния