https://ria.ru/20210322/proizvodstvo-1602321450.html

Производство продукции АПК Ленобласти в 2020 году выросло на 2%

Производство продукции АПК Ленобласти в 2020 году выросло на 2%

Валовый объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области в 2020 году составил 273 миллиарда рублей, что на 36 миллиардов... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:37

2021-03-22T14:37

2021-03-22T14:37

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Валовый объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области в 2020 году составил 273 миллиарда рублей, что на 36 миллиардов больше, чем в 2019 году; объем бюджетного финансирования также увеличился и составил 5,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко на коллегии АПК. Он отметил, что рост валового объема производства продукции АПК в 2% в условиях пандемии является "очень хорошим результатом". Кроме того, областные аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тысячи тонн, что на 10,4% больше уровня 2019 года. До 655,4 тысячи тонн увеличено и производство молока, молочная продуктивность коров выросла до 9431 кг — это самый лучший результат в России. Производство яиц выросло и составило 3,2 миллиарда штук (104,3%) — и это также лучший показатель в России.Губернатор отметил необходимость сохранения баланса развития АПК во всех районах области, а также баланса между поддержкой крупных предприятий и фермерских хозяйств. Кроме того, по словам Дрозденко, важно продолжить программу "Ленинградский гектар", стимулирование производства фермерской "зелёной" экологической продукции.

https://ria.ru/20210311/stroitelstvo-1600723076.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область, экономика