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США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за появления у России гиперзвукового оружия, сообщает RT со ссылкой на документ... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:04
2021-03-22T12:19
сергей шойгу
сша
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за появления у России гиперзвукового оружия, сообщает RT со ссылкой на документ американского Агентства по противоракетной обороне.Речь идет о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — ключевом элементе ПРО. Целью ее последовательной модернизации называется усиление защиты от баллистических ракет.При этом американские военные сходятся во мнении, что процесс нужно ускорить — каждый этап введения новых составляющих занимает от 24 до 36 месяцев, а у противной стороны появляются все новые разработки.Предполагается, что будущая архитектура C2BMC будет принимать новые элементы ПРО по мере их появления и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников.Система C2BMC позволяет комплексно реагировать на средства поражения на всех фазах полета. Она связывает комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS) и другие.Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал гиперзвуковые комплексы основой российских сил неядерного сдерживания. В прошлом году на боевое дежурство поставили две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард". До этого Южный военный округ получил перехватчики с ракетами "Кинжал". Минобороны также сообщало об успешных пусках ракет "Циркон", которыми оснастят боевые корабли и подлодки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/giperzvuk-1598368289.html
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60
сергей шойгу, сша, безопасность

США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

10:04 22.03.2021 (обновлено: 12:19 22.03.2021)
 
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за появления у России гиперзвукового оружия, сообщает RT со ссылкой на документ американского Агентства по противоракетной обороне.
Речь идет о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — ключевом элементе ПРО. Целью ее последовательной модернизации называется усиление защиты от баллистических ракет.
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 16:15
"Гремлин" в бой: в России началась работа над новой гиперзвуковой ракетой
При этом американские военные сходятся во мнении, что процесс нужно ускорить — каждый этап введения новых составляющих занимает от 24 до 36 месяцев, а у противной стороны появляются все новые разработки.

"В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманевренные крылатые ракеты", — говорится в документе.

Предполагается, что будущая архитектура C2BMC будет принимать новые элементы ПРО по мере их появления и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников.
Система C2BMC позволяет комплексно реагировать на средства поражения на всех фазах полета. Она связывает комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS) и другие.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал гиперзвуковые комплексы основой российских сил неядерного сдерживания. В прошлом году на боевое дежурство поставили две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард". До этого Южный военный округ получил перехватчики с ракетами "Кинжал". Минобороны также сообщало об успешных пусках ракет "Циркон", которыми оснастят боевые корабли и подлодки.
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