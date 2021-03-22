https://ria.ru/20210322/pro-1602262059.html

США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за появления у России гиперзвукового оружия, сообщает RT со ссылкой на документ... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:04

2021-03-22T10:04

2021-03-22T12:19

сергей шойгу

сша

безопасность

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за появления у России гиперзвукового оружия, сообщает RT со ссылкой на документ американского Агентства по противоракетной обороне.Речь идет о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — ключевом элементе ПРО. Целью ее последовательной модернизации называется усиление защиты от баллистических ракет.При этом американские военные сходятся во мнении, что процесс нужно ускорить — каждый этап введения новых составляющих занимает от 24 до 36 месяцев, а у противной стороны появляются все новые разработки.Предполагается, что будущая архитектура C2BMC будет принимать новые элементы ПРО по мере их появления и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников.Система C2BMC позволяет комплексно реагировать на средства поражения на всех фазах полета. Она связывает комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS) и другие.Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал гиперзвуковые комплексы основой российских сил неядерного сдерживания. В прошлом году на боевое дежурство поставили две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард". До этого Южный военный округ получил перехватчики с ракетами "Кинжал". Минобороны также сообщало об успешных пусках ракет "Циркон", которыми оснастят боевые корабли и подлодки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/giperzvuk-1598368289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/avangard-1590940010.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, сша, безопасность