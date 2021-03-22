https://ria.ru/20210322/prigozhin-1602259577.html

Пригожин обратился в СК из-за вознаграждения, объявленного за него в США

Пригожин обратился в СК из-за вознаграждения, объявленного за него в США

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что США пытаются похитить его, и написал заявление в Следственный комитет, сообщила пресс-служба принадлежащей... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:37

2021-03-22T09:37

2021-03-22T12:54

россия

фбр

евгений пригожин

следственный комитет россии (ск рф)

сша

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что США пытаются похитить его, и написал заявление в Следственный комитет, сообщила пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин, за содействие в его задержании объявлено вознаграждение. Москва в прошлом не раз опровергала обвинения Вашингтона."Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", — говорится в комментарии "Конкорда".В заявлении все обвинения США названы надуманными и бездоказательными. Пригожин настаивает, что не совершал никаких преступлений ни в России, ни в других странах, а свое преследование считает политически мотивированным.Ранее он потребовал от ФБР все имеющиеся у них документы о нем."Конкорд" неоднократно публиковал адрес бизнесмена в знак того, что он не скрывается.

https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599919404.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, евгений пригожин, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия