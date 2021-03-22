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https://ria.ru/20210322/prigozhin-1602259577.html
Пригожин обратился в СК из-за вознаграждения, объявленного за него в США
Пригожин обратился в СК из-за вознаграждения, объявленного за него в США
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что США пытаются похитить его, и написал заявление в Следственный комитет, сообщила пресс-служба принадлежащей... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:37
2021-03-22T12:54
россия
фбр
евгений пригожин
следственный комитет россии (ск рф)
сша
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что США пытаются похитить его, и написал заявление в Следственный комитет, сообщила пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин, за содействие в его задержании объявлено вознаграждение. Москва в прошлом не раз опровергала обвинения Вашингтона."Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", — говорится в комментарии "Конкорда".В заявлении все обвинения США названы надуманными и бездоказательными. Пригожин настаивает, что не совершал никаких преступлений ни в России, ни в других странах, а свое преследование считает политически мотивированным.Ранее он потребовал от ФБР все имеющиеся у них документы о нем."Конкорд" неоднократно публиковал адрес бизнесмена в знак того, что он не скрывается.
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россия, фбр, евгений пригожин, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия

Пригожин обратился в СК из-за вознаграждения, объявленного за него в США

09:37 22.03.2021 (обновлено: 12:54 22.03.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что США пытаются похитить его, и написал заявление в Следственный комитет, сообщила пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин, за содействие в его задержании объявлено вознаграждение. Москва в прошлом не раз опровергала обвинения Вашингтона.
"Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", — говорится в комментарии "Конкорда".
В заявлении все обвинения США названы надуманными и бездоказательными. Пригожин настаивает, что не совершал никаких преступлений ни в России, ни в других странах, а свое преследование считает политически мотивированным.
Ранее он потребовал от ФБР все имеющиеся у них документы о нем.
"Конкорд" неоднократно публиковал адрес бизнесмена в знак того, что он не скрывается.
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РоссияФБРЕвгений ПригожинСледственный комитет России (СК РФ)СШАПроисшествия
 
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