Пригожин потребовал от ФБР все документы о себе
16:57 18.03.2021 (обновлено: 20:10 18.03.2021)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем, соответствующее заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" на странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.
"В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично. В соответствии с законодательством США я обязан представить гарантию, что буду готов компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий", - говорится в заявлении Пригожина.
Кроме того, в заявлении Пригожин отметил, что у ФБР нет никаких доказательств его вины. Бизнесмен также напомнил, что 15 января он направил исполняющему обязанности генерального прокурора США Джеффри Розену в Департамент юстиции США письмо с просьбой рассекретить и опубликовать в полном объеме всю "доказательственную" базу, представленную в уголовном деле 2018 года.
Юристы Пригожина, в свою очередь, намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.
"Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все улики были грубо сфальсифицированы", - добавляется в заявлении.