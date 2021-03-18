https://ria.ru/20210318/prigozhin-1601846337.html

Пригожин потребовал от ФБР все документы о себе

Пригожин потребовал от ФБР все документы о себе

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем, соответствующее заявление бизнесмена опубликовала... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:57

2021-03-18T16:57

2021-03-18T20:10

конкорд менеджмент и консалтинг

фбр

евгений пригожин

роберт мюллер

рамзан кадыров

грозный

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем, соответствующее заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" на странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов."В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично. В соответствии с законодательством США я обязан представить гарантию, что буду готов компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий", - говорится в заявлении Пригожина.Кроме того, в заявлении Пригожин отметил, что у ФБР нет никаких доказательств его вины. Бизнесмен также напомнил, что 15 января он направил исполняющему обязанности генерального прокурора США Джеффри Розену в Департамент юстиции США письмо с просьбой рассекретить и опубликовать в полном объеме всю "доказательственную" базу, представленную в уголовном деле 2018 года.Юристы Пригожина, в свою очередь, намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить."Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все улики были грубо сфальсифицированы", - добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20210305/prigozhin-1600084665.html

https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599858665.html

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конкорд менеджмент и консалтинг, фбр, евгений пригожин, роберт мюллер, рамзан кадыров, грозный, сша