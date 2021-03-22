Жителей аварийного жилфонда Ленобласти досрочно переселят в новостройки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области будут приобретать у застройщиков строящиеся и построенные многоквартирные дома для расселения аварийного жилья в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ.
По его словам, до недавнего времени для переселенцев приобреталось жилье на вторичном рынке. Теперь же акцент будет сделан на новостройки.
"Для переселения жителей из аварийных домов у застройщиков в построенных и строящихся домах будет приобретено 91 процентов квартир. Это плюс для нас — программа выступает драйвером экономического роста для наших территорий, сырьевого комплекса, заводов", – сказал глава региона.
Он уточнил, что на сегодняшний день в Ленобласти признаны аварийными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены на год раньше плана — максимум в 2024 году. При этом в 2021 году планируется переселить из аварийного жилья более 1700 человек. Для этого в настоящий момент активно ведется строительство на шести площадках: городах Волосов, Гатчина и Подорожье, а также в посёлке Ефимовский и деревне Ополье. Все стройки будут завершены в этом году.
В свою очередь, председатель набсовета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин добавил, что для ускорения процедуры расселения аварийного жилья из бюджета Фонда будут выделены дополнительные средства.