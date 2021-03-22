Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210322/pereselenie-1602355300.html
Жителей аварийного жилфонда Ленобласти досрочно переселят в новостройки
Жителей аварийного жилфонда Ленобласти досрочно переселят в новостройки
Власти Ленинградской области будут приобретать у застройщиков строящиеся и построенные многоквартирные дома для расселения аварийного жилья в регионе, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:01
2021-03-22T17:01
ленинградская область
жилье
александр дрозденко
сергей степашин
ленинградская область
гатчина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595480692_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_543295f37a0fb4137dc609870eb0aaaa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области будут приобретать у застройщиков строящиеся и построенные многоквартирные дома для расселения аварийного жилья в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ.По его словам, до недавнего времени для переселенцев приобреталось жилье на вторичном рынке. Теперь же акцент будет сделан на новостройки.Он уточнил, что на сегодняшний день в Ленобласти признаны аварийными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены на год раньше плана — максимум в 2024 году. При этом в 2021 году планируется переселить из аварийного жилья более 1700 человек. Для этого в настоящий момент активно ведется строительство на шести площадках: городах Волосов, Гатчина и Подорожье, а также в посёлке Ефимовский и деревне Ополье. Все стройки будут завершены в этом году.В свою очередь, председатель набсовета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин добавил, что для ускорения процедуры расселения аварийного жилья из бюджета Фонда будут выделены дополнительные средства.
https://realty.ria.ru/20210322/rasselenie-1602331750.html
ленинградская область
гатчина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595480692_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51acd6be8b8667d715094eaee00aa6da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, александр дрозденко, сергей степашин, ленинградская область, гатчина

Жителей аварийного жилфонда Ленобласти досрочно переселят в новостройки

17:01 22.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевНовый дом
Новый дом - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области будут приобретать у застройщиков строящиеся и построенные многоквартирные дома для расселения аварийного жилья в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ.
По его словам, до недавнего времени для переселенцев приобреталось жилье на вторичном рынке. Теперь же акцент будет сделан на новостройки.
"Для переселения жителей из аварийных домов у застройщиков в построенных и строящихся домах будет приобретено 91 процентов квартир. Это плюс для нас — программа выступает драйвером экономического роста для наших территорий, сырьевого комплекса, заводов", – сказал глава региона.
Он уточнил, что на сегодняшний день в Ленобласти признаны аварийными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены на год раньше плана — максимум в 2024 году. При этом в 2021 году планируется переселить из аварийного жилья более 1700 человек. Для этого в настоящий момент активно ведется строительство на шести площадках: городах Волосов, Гатчина и Подорожье, а также в посёлке Ефимовский и деревне Ополье. Все стройки будут завершены в этом году.
В свою очередь, председатель набсовета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин добавил, что для ускорения процедуры расселения аварийного жилья из бюджета Фонда будут выделены дополнительные средства.
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 15:27
Ленобласть досрочно завершит текущий этап расселения аварийного жилья
 
Ленинградская областьЖильеАлександр ДрозденкоСергей СтепашинЛенинградская областьГатчина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния