https://ria.ru/20210322/pereselenie-1602355300.html

Жителей аварийного жилфонда Ленобласти досрочно переселят в новостройки

Жителей аварийного жилфонда Ленобласти досрочно переселят в новостройки

Власти Ленинградской области будут приобретать у застройщиков строящиеся и построенные многоквартирные дома для расселения аварийного жилья в регионе, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:01

2021-03-22T17:01

2021-03-22T17:01

ленинградская область

жилье

александр дрозденко

сергей степашин

ленинградская область

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области будут приобретать у застройщиков строящиеся и построенные многоквартирные дома для расселения аварийного жилья в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ.По его словам, до недавнего времени для переселенцев приобреталось жилье на вторичном рынке. Теперь же акцент будет сделан на новостройки.Он уточнил, что на сегодняшний день в Ленобласти признаны аварийными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены на год раньше плана — максимум в 2024 году. При этом в 2021 году планируется переселить из аварийного жилья более 1700 человек. Для этого в настоящий момент активно ведется строительство на шести площадках: городах Волосов, Гатчина и Подорожье, а также в посёлке Ефимовский и деревне Ополье. Все стройки будут завершены в этом году.В свою очередь, председатель набсовета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин добавил, что для ускорения процедуры расселения аварийного жилья из бюджета Фонда будут выделены дополнительные средства.

https://realty.ria.ru/20210322/rasselenie-1602331750.html

ленинградская область

гатчина

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жилье, александр дрозденко, сергей степашин, ленинградская область, гатчина