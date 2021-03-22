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https://ria.ru/20210322/pasporta-1602243233.html
Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
Россия взвешивает все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, сообщил глава МИД РФ... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:30
2021-03-22T01:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
си цзиньпин
евросоюз
китай
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия взвешивает все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке "электронных паспортов здоровья" для международных поездок."Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза", - отметил министр.В этой связи Лавров считает важным дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми.По словам дипломата, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, си цзиньпин, евросоюз, китай, общество

Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России

01:30 22.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия взвешивает все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат. Но пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы", - сказал Лавров, говоря о перспективах введения паспортов вакцинации, в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке "электронных паспортов здоровья" для международных поездок.
"Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза", - отметил министр.
В этой связи Лавров считает важным дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми.
По словам дипломата, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровСи ЦзиньпинЕвросоюзКитайОбщество
 
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