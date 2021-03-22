https://ria.ru/20210322/pasporta-1602243233.html

Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России

Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России

Россия взвешивает все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, сообщил глава МИД РФ... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:30

2021-03-22T01:30

2021-03-22T01:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

си цзиньпин

евросоюз

китай

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия взвешивает все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке "электронных паспортов здоровья" для международных поездок."Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза", - отметил министр.В этой связи Лавров считает важным дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми.По словам дипломата, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника.

https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600427304.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, си цзиньпин, евросоюз, китай, общество