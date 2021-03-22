Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия взвешивает все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат. Но пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы", - сказал Лавров, говоря о перспективах введения паспортов вакцинации, в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.
Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке "электронных паспортов здоровья" для международных поездок.
В этой связи Лавров считает важным дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми.
По словам дипломата, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника.