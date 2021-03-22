https://ria.ru/20210322/pashinyan-1602252726.html

Пашинян подтвердил назначение нового главы генштаба

Пашинян подтвердил назначение нового главы генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается назначенным главой генштаба Вооруженных сил страны. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T08:27

2021-03-22T08:27

2021-03-22T08:35

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается назначенным главой генштаба Вооруженных сил страны."Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником генерального штаба ВС Республики Армения", - написал Пашинян в Facebook.Аппарат премьер-министра Армении настаивает на том, что прежний глава генштаба Оник Гаспарян с 10 марта уволен с этого поста, вопреки утверждениям его адвоката. В четверг представитель Гаспаряна Артур Ованнисян заявил, что тот может исполнять свои обязанности. Соответствующий вывод он сделал из решения Административного суда.Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе". Также он опубликовал протестное заявление, в котором отметил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов". Ованнисян заявлял, что если судья удовлетворит ходатайство адвоката и применит меры по обеспечению иска, то Гаспарян будет восстановлен в должности и продолжит исполнять обязанности начальника генерального штаба до окончательного решения суда.Ранее Саркисян повторно не утвердил предложение премьера Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на пост главы генштаба, по закону он займет эту должность автоматически.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/gasparyan-1600577052.html

https://ria.ru/20210321/armeniya-1602170944.html

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире