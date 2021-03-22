https://ria.ru/20210322/otvet-1602322516.html

Москва пригрозила ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии

Москва пригрозила ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии

Москва отреагирует на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:44

2021-03-22T14:44

2021-03-22T16:33

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

болгария

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва отреагирует на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.Так в МИД прокомментировали заявление болгарского премьер-министра Бойко Борисова о том, что София готова объявить персонами нон грата несколько российских дипломатов из-за дела о шпионаже.На минувшей неделе прокуратура Болгарии объявила о задержании шести человек, имеющих отношение к национальной безопасности, которые якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Одного подозреваемого отпустили под залог.Как сообщило Национальное телевидение, пять фигурантов по решению военного суда Софии остаются под стражей. Это бывший начальник военной разведки Болгарии Иван Илиев, которого условно называют "резидент", глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, замначальника управления по бюджету Минобороны полковник Петр Петров, а также двое сотрудников военной разведки. По данным источников телеканала, при обыске у Петрова дома и в офисе нашли секретные документы НАТО.После задержания подозреваемых перед журналистами выступала представитель прокуратуры Сийка Милева, которая сообщала, что лидером группы был "резидент", а посредником между ним и российскими дипломатами стала его жена, имеющая гражданство Болгарии и России.В российском посольстве в Софии заявили, что рассчитывают на деполитизированное разбирательство и прекращение спекуляций о причастности Москвы к делу.Это уже не первый эпизод в череде шпионских скандалов в Болгарии. Так, в сентябре прошлого года София объявила персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства из-за подозрений в шпионаже. В декабре из Болгарии выслали российского военного атташе, которого прокуратура заподозрила в сборе военной информации. В обоих случаях Москва указала на отсутствие доказательств и ответила зеркально.

https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html

https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html

болгария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, болгария