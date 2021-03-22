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Москва пригрозила ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии
Москва пригрозила ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии
Москва отреагирует на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:44
2021-03-22T16:33
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
болгария
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва отреагирует на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.Так в МИД прокомментировали заявление болгарского премьер-министра Бойко Борисова о том, что София готова объявить персонами нон грата несколько российских дипломатов из-за дела о шпионаже.На минувшей неделе прокуратура Болгарии объявила о задержании шести человек, имеющих отношение к национальной безопасности, которые якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Одного подозреваемого отпустили под залог.Как сообщило Национальное телевидение, пять фигурантов по решению военного суда Софии остаются под стражей. Это бывший начальник военной разведки Болгарии Иван Илиев, которого условно называют "резидент", глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, замначальника управления по бюджету Минобороны полковник Петр Петров, а также двое сотрудников военной разведки. По данным источников телеканала, при обыске у Петрова дома и в офисе нашли секретные документы НАТО.После задержания подозреваемых перед журналистами выступала представитель прокуратуры Сийка Милева, которая сообщала, что лидером группы был "резидент", а посредником между ним и российскими дипломатами стала его жена, имеющая гражданство Болгарии и России.В российском посольстве в Софии заявили, что рассчитывают на деполитизированное разбирательство и прекращение спекуляций о причастности Москвы к делу.Это уже не первый эпизод в череде шпионских скандалов в Болгарии. Так, в сентябре прошлого года София объявила персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства из-за подозрений в шпионаже. В декабре из Болгарии выслали российского военного атташе, которого прокуратура заподозрила в сборе военной информации. В обоих случаях Москва указала на отсутствие доказательств и ответила зеркально.
https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html
https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, болгария

Москва пригрозила ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии

14:44 22.03.2021 (обновлено: 16:33 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва отреагирует на возможную высылку своих дипломатов из Болгарии, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

"Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги", — пояснил дипломат.

Так в МИД прокомментировали заявление болгарского премьер-министра Бойко Борисова о том, что София готова объявить персонами нон грата несколько российских дипломатов из-за дела о шпионаже.
На минувшей неделе прокуратура Болгарии объявила о задержании шести человек, имеющих отношение к национальной безопасности, которые якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Одного подозреваемого отпустили под залог.
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Как сообщило Национальное телевидение, пять фигурантов по решению военного суда Софии остаются под стражей. Это бывший начальник военной разведки Болгарии Иван Илиев, которого условно называют "резидент", глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, замначальника управления по бюджету Минобороны полковник Петр Петров, а также двое сотрудников военной разведки. По данным источников телеканала, при обыске у Петрова дома и в офисе нашли секретные документы НАТО.
После задержания подозреваемых перед журналистами выступала представитель прокуратуры Сийка Милева, которая сообщала, что лидером группы был "резидент", а посредником между ним и российскими дипломатами стала его жена, имеющая гражданство Болгарии и России.
В российском посольстве в Софии заявили, что рассчитывают на деполитизированное разбирательство и прекращение спекуляций о причастности Москвы к делу.
Это уже не первый эпизод в череде шпионских скандалов в Болгарии. Так, в сентябре прошлого года София объявила персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства из-за подозрений в шпионаже. В декабре из Болгарии выслали российского военного атташе, которого прокуратура заподозрила в сборе военной информации. В обоих случаях Москва указала на отсутствие доказательств и ответила зеркально.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоБолгария
 
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