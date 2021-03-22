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Бастрыкин сообщил о создании поискового отряда "Следопыт"

Бастрыкин сообщил о создании поискового отряда "Следопыт"

Поисковый отряд "Следопыт" создан в Смоленской области для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T05:12

2021-03-22T05:12

2021-03-22T09:29

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

смоленская область

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поисковый отряд "Следопыт" создан в Смоленской области для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.В феврале 2021 года стало известно, что в Следственном комитете РФ создано поисковое движение для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, в него войдут не только сотрудники ведомства, но и учащиеся образовательных учреждений СК РФ. В ряде субъектов России на базе следственных управлений СК созданы отряды, цель работы которых – увековечение памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.Бастрыкин отметил, что сотрудники ведомства будут заниматься поисковой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков."Их не смущает подобный режим, ведь цель движения и сотрудников СК России – найти как можно больше людей, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев", - добавил он.По словам Бастрыкина, в СК придерживаются позиции полководца Александра Суворова - "война не окончена, пока не похоронен последний солдат".Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/natsisty-1602246319.html

смоленская область

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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, смоленская область, общество