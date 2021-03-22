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Бастрыкин сообщил о создании поискового отряда "Следопыт"
Бастрыкин сообщил о создании поискового отряда "Следопыт"
Поисковый отряд "Следопыт" создан в Смоленской области для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T05:12
2021-03-22T05:12
2021-03-22T09:29
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
смоленская область
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поисковый отряд "Следопыт" создан в Смоленской области для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.В феврале 2021 года стало известно, что в Следственном комитете РФ создано поисковое движение для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, в него войдут не только сотрудники ведомства, но и учащиеся образовательных учреждений СК РФ. В ряде субъектов России на базе следственных управлений СК созданы отряды, цель работы которых – увековечение памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.Бастрыкин отметил, что сотрудники ведомства будут заниматься поисковой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков."Их не смущает подобный режим, ведь цель движения и сотрудников СК России – найти как можно больше людей, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев", - добавил он.По словам Бастрыкина, в СК придерживаются позиции полководца Александра Суворова - "война не окончена, пока не похоронен последний солдат".Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, смоленская область, общество
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Поисковый отряд "Следопыт" создан в Смоленской области
для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости глава СК
РФ Александр Бастрыкин
.
В феврале 2021 года стало известно, что в Следственном комитете РФ создано поисковое движение для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, в него войдут не только сотрудники ведомства, но и учащиеся образовательных учреждений СК РФ. В ряде субъектов России на базе следственных управлений СК созданы отряды, цель работы которых – увековечение памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
"По инициативе руководителя СУ СК России по Смоленской области создан поисковый отряд "Следопыт". В него вошли действующие сотрудники Следственного комитета. Однако ранее поисковая работа в разных регионах носила разрозненный характер, именно поэтому нами и было принято решение эту работу централизировать", - сказал он.
Бастрыкин отметил, что сотрудники ведомства будут заниматься поисковой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков.
"Их не смущает подобный режим, ведь цель движения и сотрудников СК России – найти как можно больше людей, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев", - добавил он.
По словам Бастрыкина, в СК придерживаются позиции полководца Александра Суворова
- "война не окончена, пока не похоронен последний солдат".