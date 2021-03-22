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Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
Какие продукты могут стать причиной пищевого отравления и как бороться с его последствиями, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T02:10
2021-03-22T02:10
марат зиннатуллин
россия
здоровье
питание
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Какие продукты могут стать причиной пищевого отравления и как бороться с его последствиями, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.По его словам, отравиться можно любой едой и напитками, если они некачественные или испорченные. Но чаще всего это происходит из-за молочных продуктов, потому что они имеют очень ограниченный срок годности.Гастроэнтеролог объяснил, что если отравился один человек, значит ему попало большее количество испорченного продукта, если же заболели все, кто его употреблял, то это уже пищевая инфекция, а в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание.Часто причиной отравления становится алкоголь, причем даже качественный – имеет значение концентрация и объем выпитого напитка."Можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, и будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода. А если это суррогат алкоголя, необходим меньший объем, чтобы произошло отравление, но суррогат – это тяжелые последствия. При этом если попадает метиловый спирт в организм, противоядием как раз будет этиловый спирт, то есть наоборот получается, что качественный алкоголь поможет в этой ситуации, но это трудно определить", – подчеркнул Зиннатуллин.Врач назвал общие принципы терапии при любом отравлении – это прием сорбентов, от самых простых, типа активированного угля, до более серьезных препаратов. Кроме того, ни в коем случае нельзя останавливать рвоту и диарею, потому что организм таким образом освобождается от некачественного продукта."Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация, нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды. Если совсем плохо себя чувствуете, надо обращаться к врачу", – посоветовал Зиннатуллин.
https://rsport.ria.ru/20210318/kaliy-1601695434.html
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марат зиннатуллин, россия, здоровье, питание, общество

Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление

02:10 22.03.2021
 
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Fotolia / photophonie
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Какие продукты могут стать причиной пищевого отравления и как бороться с его последствиями, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.
По его словам, отравиться можно любой едой и напитками, если они некачественные или испорченные. Но чаще всего это происходит из-за молочных продуктов, потому что они имеют очень ограниченный срок годности.
"Если эти продукты неправильно хранятся, температурный режим не выдерживается, это хорошая среда для развития бактериальной флоры: творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям", – отметил Зиннатуллин.
Гастроэнтеролог объяснил, что если отравился один человек, значит ему попало большее количество испорченного продукта, если же заболели все, кто его употреблял, то это уже пищевая инфекция, а в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание.
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Часто причиной отравления становится алкоголь, причем даже качественный – имеет значение концентрация и объем выпитого напитка.
"Можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, и будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода. А если это суррогат алкоголя, необходим меньший объем, чтобы произошло отравление, но суррогат – это тяжелые последствия. При этом если попадает метиловый спирт в организм, противоядием как раз будет этиловый спирт, то есть наоборот получается, что качественный алкоголь поможет в этой ситуации, но это трудно определить", – подчеркнул Зиннатуллин.
Врач назвал общие принципы терапии при любом отравлении – это прием сорбентов, от самых простых, типа активированного угля, до более серьезных препаратов. Кроме того, ни в коем случае нельзя останавливать рвоту и диарею, потому что организм таким образом освобождается от некачественного продукта.
"Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация, нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды. Если совсем плохо себя чувствуете, надо обращаться к врачу", – посоветовал Зиннатуллин.
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