https://ria.ru/20210322/oteli-1602052181.html
Эксперты рассказали, как бесплатно получить улучшенный номер в отеле
Эксперты рассказали, как бесплатно получить улучшенный номер в отеле
Эксперты раскрыли секреты бесплатного получения более комфортного номера в гостинице, сообщает Express. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T03:36
2021-03-22T03:36
2021-03-22T03:36
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эксперты раскрыли секреты бесплатного получения более комфортного номера в гостинице, сообщает Express.Во-первых, важно прибыть для заселения в правильное время. Шанс получить улучшенную комнату имеют те, кто приезжает позже остальных. "Если вы окажетесь на стойке регистрации в очереди после других постояльцев, то есть вероятность, что в отеле закончатся стандартные номера", — сказал изданию один из сотрудников гостиничного бизнеса.Во-вторых, опытные путешественники рекомендуют бронировать места размещения со средней ценой, не минимальной. Так у вас будет больше шансов в итоге оказаться в люксе. В-третьих, преимущества — у участников клиентской программы. Карточка постоянного гостя — дополнительный аргумент для портье разместить его в лучшем номере.Увеличиваются шансы на очень комфортное пребывание у тех, кто оплачивает комнату на короткий период времени — на одну-две ночи.Еще эксперты советуют сообщить при заселении о торжественной дате или особом моменте в жизни, который вы хотите провести в отеле. Так поступают молодожены или отмечающие юбилей. Сотрудники гостиницы понимают, что велики шансы, что гости разместят фото из номера или ресторана в соцсетях, и могут предложить более комфортные условия проживания.
https://ria.ru/20210319/ustinova-1599423562.html
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туристы, отдых, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Эксперты раскрыли секреты бесплатного получения более комфортного номера в гостинице, сообщает
Express.
Во-первых, важно прибыть для заселения в правильное время. Шанс получить улучшенную комнату имеют те, кто приезжает позже остальных. "Если вы окажетесь на стойке регистрации в очереди после других постояльцев, то есть вероятность, что в отеле закончатся стандартные номера", — сказал изданию один из сотрудников гостиничного бизнеса.
Во-вторых, опытные путешественники рекомендуют бронировать места размещения со средней ценой, не минимальной. Так у вас будет больше шансов в итоге оказаться в люксе.
В-третьих, преимущества — у участников клиентской программы. Карточка постоянного гостя — дополнительный аргумент для портье разместить его в лучшем номере.
Увеличиваются шансы на очень комфортное пребывание у тех, кто оплачивает комнату на короткий период времени — на одну-две ночи.
Еще эксперты советуют сообщить при заселении о торжественной дате или особом моменте в жизни, который вы хотите провести в отеле. Так поступают молодожены или отмечающие юбилей. Сотрудники гостиницы понимают, что велики шансы, что гости разместят фото из номера или ресторана в соцсетях, и могут предложить более комфортные условия проживания.