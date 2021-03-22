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Наука
https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html
"Опасно не прививаться". Врач рассказал о вакцинации для пожилых людей
"Опасно не прививаться". Врач рассказал о вакцинации для пожилых людей
В конце декабря 2020 года в Москве и других городах России началась вакцинация против COVID-19 людей старше 60 лет. Минздрав относит эту категорию граждан к... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:00
2021-03-22T08:10
наука
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
биология
здоровье
геннадий онищенко
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В конце декабря 2020 года в Москве и других городах России началась вакцинация против COVID-19 людей старше 60 лет. Минздрав относит эту категорию граждан к одной из приоритетных групп населения, кому нужно привиться в первую очередь. О важности и безопасности вакцинирования для пожилых в интервью РИА Новости рассказал бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.— Геннадий Григорьевич, многие страны начали вакцинацию с пожилых. Насколько безопасна прививка для людей в возрасте?— Для них опасно не прививаться. Потому что подавляющая доля смертей от COVID-19 в любой стране приходится на людей старше 60 лет, а также больных, имеющих эндокринный, онкологический и кардиологический статус. Это связано с более тяжелым течением коронавирусной инфекции и высокими рисками осложнений. Пожилые — группа риска по медицинским показаниям. Поэтому с них надо начинать, их и нужно прививать в первую очередь. Все остальные группы идут по профессиональным показаниям — врачи, учителя, работники транспорта, торговли и так далее. — До какого возраста прививаться абсолютно безопасно? — До любого. На днях в Москве привился мужчина, которому 104 года.— Необходимо ли проконсультироваться с врачом, прежде чем записываться на вакцинацию?— Ни одна прививка без этого не обходится. Врач должен сделать запись о назначении в медицинском документе. И только после этого делают вакцинацию, потому что любая прививка в профессиональной трактовке — серьезная иммунобиологическая операция.— Обоснованно ли связывать сроки снятия ограничений с процентом вакцинированных?— Конечно. Количество вакцинированных и количество переболевших — единственные критерии, по которым определяется популяционный иммунитет.— Как вы относитесь к идее вакцинировать в том числе переболевших COVID-19?— С переболевшими вопрос не ясен, потому что пока нет научных данных об устойчивости иммунитета. Но, я думаю, в подавляющем большинстве они не нуждаются в вакцинации. Против данного штамма, по крайней мере.— Как в этом убедиться? Проверить уровень антител?— Было бы идеально. Раньше об этом и не мечтали, поскольку массовое тестирование на антитела было дорого и недоступно. Сейчас такие анализы впервые стали практикой. И это один из положительных эффектов пандемии. Я надеюсь, у каждого будет собственный календарь прививок, которые ему назначат в зависимости от индивидуальных реакций. Например, я получил две дозы вакцины, а, возможно, хватило бы и одной. Но пока положено две, так по инструкции.— Поможет ли прививка выработать иммунитет в том числе против новых штаммов и мутаций коронавируса?— Вакцины разработаны против коронавируса, который пришел к нам в 2019 году. Уже сейчас мы знаем порядка 36 других его штаммов у животных. Когда они преодолеют межвидовой барьер и перейдут на человека, тогда и будем говорить. Тот, который есть, тоже мутирует, но он, слава богу, достаточно консервативный. Это не грипп, и это хорошо. Это вселяет оптимизм по поводу долгосрочной эффективности вакцинации.
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600500374.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биология, здоровье, геннадий онищенко

"Опасно не прививаться". Врач рассказал о вакцинации для пожилых людей

08:00 22.03.2021 (обновлено: 08:10 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В конце декабря 2020 года в Москве и других городах России началась вакцинация против COVID-19 людей старше 60 лет. Минздрав относит эту категорию граждан к одной из приоритетных групп населения, кому нужно привиться в первую очередь. О важности и безопасности вакцинирования для пожилых в интервью РИА Новости рассказал бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.
— Геннадий Григорьевич, многие страны начали вакцинацию с пожилых. Насколько безопасна прививка для людей в возрасте?
— Для них опасно не прививаться. Потому что подавляющая доля смертей от COVID-19 в любой стране приходится на людей старше 60 лет, а также больных, имеющих эндокринный, онкологический и кардиологический статус. Это связано с более тяжелым течением коронавирусной инфекции и высокими рисками осложнений. Пожилые — группа риска по медицинским показаниям. Поэтому с них надо начинать, их и нужно прививать в первую очередь. Все остальные группы идут по профессиональным показаниям — врачи, учителя, работники транспорта, торговли и так далее.
— До какого возраста прививаться абсолютно безопасно?
— До любого. На днях в Москве привился мужчина, которому 104 года.
— Необходимо ли проконсультироваться с врачом, прежде чем записываться на вакцинацию?
— Ни одна прививка без этого не обходится. Врач должен сделать запись о назначении в медицинском документе. И только после этого делают вакцинацию, потому что любая прививка в профессиональной трактовке — серьезная иммунобиологическая операция.
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— Обоснованно ли связывать сроки снятия ограничений с процентом вакцинированных?
— Конечно. Количество вакцинированных и количество переболевших — единственные критерии, по которым определяется популяционный иммунитет.
— Как вы относитесь к идее вакцинировать в том числе переболевших COVID-19?
— С переболевшими вопрос не ясен, потому что пока нет научных данных об устойчивости иммунитета. Но, я думаю, в подавляющем большинстве они не нуждаются в вакцинации. Против данного штамма, по крайней мере.
— Как в этом убедиться? Проверить уровень антител?
— Было бы идеально. Раньше об этом и не мечтали, поскольку массовое тестирование на антитела было дорого и недоступно. Сейчас такие анализы впервые стали практикой. И это один из положительных эффектов пандемии. Я надеюсь, у каждого будет собственный календарь прививок, которые ему назначат в зависимости от индивидуальных реакций. Например, я получил две дозы вакцины, а, возможно, хватило бы и одной. Но пока положено две, так по инструкции.
— Поможет ли прививка выработать иммунитет в том числе против новых штаммов и мутаций коронавируса?
— Вакцины разработаны против коронавируса, который пришел к нам в 2019 году. Уже сейчас мы знаем порядка 36 других его штаммов у животных. Когда они преодолеют межвидовой барьер и перейдут на человека, тогда и будем говорить. Тот, который есть, тоже мутирует, но он, слава богу, достаточно консервативный. Это не грипп, и это хорошо. Это вселяет оптимизм по поводу долгосрочной эффективности вакцинации.
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