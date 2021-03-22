https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

"Опасно не прививаться". Врач рассказал о вакцинации для пожилых людей

"Опасно не прививаться". Врач рассказал о вакцинации для пожилых людей

В конце декабря 2020 года в Москве и других городах России началась вакцинация против COVID-19 людей старше 60 лет. Минздрав относит эту категорию граждан к... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T08:00

2021-03-22T08:00

2021-03-22T08:10

наука

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

биология

здоровье

геннадий онищенко

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В конце декабря 2020 года в Москве и других городах России началась вакцинация против COVID-19 людей старше 60 лет. Минздрав относит эту категорию граждан к одной из приоритетных групп населения, кому нужно привиться в первую очередь. О важности и безопасности вакцинирования для пожилых в интервью РИА Новости рассказал бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.— Геннадий Григорьевич, многие страны начали вакцинацию с пожилых. Насколько безопасна прививка для людей в возрасте?— Для них опасно не прививаться. Потому что подавляющая доля смертей от COVID-19 в любой стране приходится на людей старше 60 лет, а также больных, имеющих эндокринный, онкологический и кардиологический статус. Это связано с более тяжелым течением коронавирусной инфекции и высокими рисками осложнений. Пожилые — группа риска по медицинским показаниям. Поэтому с них надо начинать, их и нужно прививать в первую очередь. Все остальные группы идут по профессиональным показаниям — врачи, учителя, работники транспорта, торговли и так далее. — До какого возраста прививаться абсолютно безопасно? — До любого. На днях в Москве привился мужчина, которому 104 года.— Необходимо ли проконсультироваться с врачом, прежде чем записываться на вакцинацию?— Ни одна прививка без этого не обходится. Врач должен сделать запись о назначении в медицинском документе. И только после этого делают вакцинацию, потому что любая прививка в профессиональной трактовке — серьезная иммунобиологическая операция.— Обоснованно ли связывать сроки снятия ограничений с процентом вакцинированных?— Конечно. Количество вакцинированных и количество переболевших — единственные критерии, по которым определяется популяционный иммунитет.— Как вы относитесь к идее вакцинировать в том числе переболевших COVID-19?— С переболевшими вопрос не ясен, потому что пока нет научных данных об устойчивости иммунитета. Но, я думаю, в подавляющем большинстве они не нуждаются в вакцинации. Против данного штамма, по крайней мере.— Как в этом убедиться? Проверить уровень антител?— Было бы идеально. Раньше об этом и не мечтали, поскольку массовое тестирование на антитела было дорого и недоступно. Сейчас такие анализы впервые стали практикой. И это один из положительных эффектов пандемии. Я надеюсь, у каждого будет собственный календарь прививок, которые ему назначат в зависимости от индивидуальных реакций. Например, я получил две дозы вакцины, а, возможно, хватило бы и одной. Но пока положено две, так по инструкции.— Поможет ли прививка выработать иммунитет в том числе против новых штаммов и мутаций коронавируса?— Вакцины разработаны против коронавируса, который пришел к нам в 2019 году. Уже сейчас мы знаем порядка 36 других его штаммов у животных. Когда они преодолеют межвидовой барьер и перейдут на человека, тогда и будем говорить. Тот, который есть, тоже мутирует, но он, слава богу, достаточно консервативный. Это не грипп, и это хорошо. Это вселяет оптимизм по поводу долгосрочной эффективности вакцинации.

https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600500374.html

https://ria.ru/20210309/pyltsa-1600436911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биология, здоровье, геннадий онищенко