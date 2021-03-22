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Раскрыт внешний вид бюджетного смартфона OnePlus Nord N1
Раскрыт внешний вид бюджетного смартфона OnePlus Nord N1
Предполагаемый дизайн нового недорогого смартфона от OnePlus попал в Сеть. Рендеры грядущего устройства опубликованы в Twitter сетевого информатора OnLeaks. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:52
2021-03-22T16:52
наука
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технологии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Предполагаемый дизайн нового недорогого смартфона от OnePlus попал в Сеть. Рендеры грядущего устройства опубликованы в Twitter сетевого информатора OnLeaks.Предполагается, что смартфон получит название OnePlus Nord N1. Корпус телефона будет металлическим, но заднюю панель выполнят из пластика, как это модно в 2021 году. О дисплее известно, что его диагональ составит 6,49 дюймов, а фронтальную камеру врежут в верхний левый угол.В смартфоне сохранится аудиоджек, а сканер отпечатков переедет с крышки в кнопку включения. Известно, что OnePlus Nord N1 получит трехсенсорную основную камеру, характеристики которой пока не раскрываются.Точная дата презентации нового поколение недорогого OnePlus пока не называется, как и его стоимость. Сейчас актуальный OnePlus Nord N10 в России предлагается за 21 000 рублей.
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гаджеты, технологии

Раскрыт внешний вид бюджетного смартфона OnePlus Nord N1

16:52 22.03.2021
 
© OnLeaksOnePlus Nord N1
OnePlus Nord N1 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© OnLeaks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Предполагаемый дизайн нового недорогого смартфона от OnePlus попал в Сеть. Рендеры грядущего устройства опубликованы в Twitter сетевого информатора OnLeaks.
Предполагается, что смартфон получит название OnePlus Nord N1. Корпус телефона будет металлическим, но заднюю панель выполнят из пластика, как это модно в 2021 году. О дисплее известно, что его диагональ составит 6,49 дюймов, а фронтальную камеру врежут в верхний левый угол.
В смартфоне сохранится аудиоджек, а сканер отпечатков переедет с крышки в кнопку включения. Известно, что OnePlus Nord N1 получит трехсенсорную основную камеру, характеристики которой пока не раскрываются.
Точная дата презентации нового поколение недорогого OnePlus пока не называется, как и его стоимость. Сейчас актуальный OnePlus Nord N10 в России предлагается за 21 000 рублей.
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