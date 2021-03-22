https://ria.ru/20210322/oneplus-1602352926.html

Раскрыт внешний вид бюджетного смартфона OnePlus Nord N1

Раскрыт внешний вид бюджетного смартфона OnePlus Nord N1

Предполагаемый дизайн нового недорогого смартфона от OnePlus попал в Сеть. Рендеры грядущего устройства опубликованы в Twitter сетевого информатора OnLeaks. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:52

2021-03-22T16:52

2021-03-22T16:52

наука

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Предполагаемый дизайн нового недорогого смартфона от OnePlus попал в Сеть. Рендеры грядущего устройства опубликованы в Twitter сетевого информатора OnLeaks.Предполагается, что смартфон получит название OnePlus Nord N1. Корпус телефона будет металлическим, но заднюю панель выполнят из пластика, как это модно в 2021 году. О дисплее известно, что его диагональ составит 6,49 дюймов, а фронтальную камеру врежут в верхний левый угол.В смартфоне сохранится аудиоджек, а сканер отпечатков переедет с крышки в кнопку включения. Известно, что OnePlus Nord N1 получит трехсенсорную основную камеру, характеристики которой пока не раскрываются.Точная дата презентации нового поколение недорогого OnePlus пока не называется, как и его стоимость. Сейчас актуальный OnePlus Nord N10 в России предлагается за 21 000 рублей.

https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии