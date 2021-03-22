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https://ria.ru/20210322/navalnyy-1602284391.html
Суд признал отказ возбудить дело по "отравлению" Навального законным
Суд признал отказ возбудить дело по "отравлению" Навального законным
Суд в понедельник отклонил жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:09
2021-03-22T12:09
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
покров
германия
омск
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Суд в понедельник отклонил жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."Жалобу Навального Алексея Анатольевича отклонить", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.На прошлом заседании судья объявил, что Навальный отказался участвовать в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, поэтому дело рассматривалось без его участия.Следователь и прокурор просили отклонить жалобу, ссылаясь на то, что заявление Навального было передано для проверки в Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, так как он был госпитализирован после перелета бортом "Москва-Томск".В этой связи судья зачитал письмо из Томского линейного отдела МВД России, которое проводило соответствующую проверку с 20 августа прошлого года по 10 февраля нынешнего, "по итогам которой 10 февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела". Основание – отсутствие события преступления.Представитель блогера Вячеслав Гимади в свою очередь заявил, что "пробы крови были направлены в Шведский институт оборонных исследований, который установил, что Навальный был отравлен химическим оружием, схожим с "Новичком".Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, и было обжаловано в суде.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210317/navalnyy-1601687998.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, покров, германия, омск, происшествия

Суд признал отказ возбудить дело по "отравлению" Навального законным

12:09 22.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Суд в понедельник отклонил жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Жалобу Навального Алексея Анатольевича отклонить", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.
На прошлом заседании судья объявил, что Навальный отказался участвовать в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, поэтому дело рассматривалось без его участия.
Следователь и прокурор просили отклонить жалобу, ссылаясь на то, что заявление Навального было передано для проверки в Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, так как он был госпитализирован после перелета бортом "Москва-Томск".
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В этой связи судья зачитал письмо из Томского линейного отдела МВД России, которое проводило соответствующую проверку с 20 августа прошлого года по 10 февраля нынешнего, "по итогам которой 10 февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела". Основание – отсутствие события преступления.
Представитель блогера Вячеслав Гимади в свою очередь заявил, что "пробы крови были направлены в Шведский институт оборонных исследований, который установил, что Навальный был отравлен химическим оружием, схожим с "Новичком".
Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, и было обжаловано в суде.
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Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинПокровГерманияОмскПроисшествия
 
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