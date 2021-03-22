https://ria.ru/20210322/navalnyy-1602284391.html

Суд признал отказ возбудить дело по "отравлению" Навального законным

Суд признал отказ возбудить дело по "отравлению" Навального законным

Суд в понедельник отклонил жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:09

2021-03-22T12:09

2021-03-22T12:09

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

покров

германия

омск

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Суд в понедельник отклонил жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."Жалобу Навального Алексея Анатольевича отклонить", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.На прошлом заседании судья объявил, что Навальный отказался участвовать в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, поэтому дело рассматривалось без его участия.Следователь и прокурор просили отклонить жалобу, ссылаясь на то, что заявление Навального было передано для проверки в Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, так как он был госпитализирован после перелета бортом "Москва-Томск".В этой связи судья зачитал письмо из Томского линейного отдела МВД России, которое проводило соответствующую проверку с 20 августа прошлого года по 10 февраля нынешнего, "по итогам которой 10 февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела". Основание – отсутствие события преступления.Представитель блогера Вячеслав Гимади в свою очередь заявил, что "пробы крови были направлены в Шведский институт оборонных исследований, который установил, что Навальный был отравлен химическим оружием, схожим с "Новичком".Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, и было обжаловано в суде.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210317/navalnyy-1601687998.html

https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, покров, германия, омск, происшествия