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В Хабаровске завели уголовное дело на координатора штаба Навального
В Хабаровске завели уголовное дело на координатора штаба Навального
Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заключен под домашний арест до 16 мая, его обвиняют в неоднократном нарушении порядка... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:57
2021-03-22T07:57
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заключен под домашний арест до 16 мая, его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.Статья 212.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей; обязательных работ до 480 часов; исправительных работ от одного года до двух лет; принудительных работ до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.По версии следствия, на обвиняемого дважды в течение 180 дней составляли протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушения правил митинга). Кроме того, в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге". Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, с разрешения суда у Ворсина в пятницу проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи, а также предметы и вещи, имеющие значение для дела.Как заявил в соцсетях адвокат Ворсина Андрей Битюцкий, он обвиняется "за твит об акции 23 января". К нему будет допущен только адвокат и один родственник. Ворсину запрещено заходить в интернет и звонить по телефону. Отслеживать порядок нахождения под домашним арестом будет ФСИН.Ранее сообщалось, что Ворсин в январе был осужден на 11 суток за неповиновение полиции 26 декабря 2020 года. Тогда во время несогласованного мероприятия в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews, но координатор хабаровского штаба Навального увез его на своем автомобиле. Кроме того, за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал Ворсина на 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске завели уголовное дело на координатора штаба Навального

07:57 22.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заключен под домашний арест до 16 мая, его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.
"В субботу Алексею Ворсину выбрана мера пресечения – домашний арест до 16 мая по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщила собеседница агентства.
Статья 212.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей; обязательных работ до 480 часов; исправительных работ от одного года до двух лет; принудительных работ до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.
По версии следствия, на обвиняемого дважды в течение 180 дней составляли протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушения правил митинга). Кроме того, в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге". Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, с разрешения суда у Ворсина в пятницу проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи, а также предметы и вещи, имеющие значение для дела.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 00:40
Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального
Как заявил в соцсетях адвокат Ворсина Андрей Битюцкий, он обвиняется "за твит об акции 23 января". К нему будет допущен только адвокат и один родственник. Ворсину запрещено заходить в интернет и звонить по телефону. Отслеживать порядок нахождения под домашним арестом будет ФСИН.
Ранее сообщалось, что Ворсин в январе был осужден на 11 суток за неповиновение полиции 26 декабря 2020 года. Тогда во время несогласованного мероприятия в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews, но координатор хабаровского штаба Навального увез его на своем автомобиле. Кроме того, за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал Ворсина на 150 тысяч рублей.
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Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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