https://ria.ru/20210322/navalnyy-1602251583.html
В Хабаровске завели уголовное дело на координатора штаба Навального
В Хабаровске завели уголовное дело на координатора штаба Навального
Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заключен под домашний арест до 16 мая, его обвиняют в неоднократном нарушении порядка... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:57
2021-03-22T07:57
2021-03-22T07:57
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заключен под домашний арест до 16 мая, его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.Статья 212.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей; обязательных работ до 480 часов; исправительных работ от одного года до двух лет; принудительных работ до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.По версии следствия, на обвиняемого дважды в течение 180 дней составляли протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушения правил митинга). Кроме того, в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге". Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, с разрешения суда у Ворсина в пятницу проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи, а также предметы и вещи, имеющие значение для дела.Как заявил в соцсетях адвокат Ворсина Андрей Битюцкий, он обвиняется "за твит об акции 23 января". К нему будет допущен только адвокат и один родственник. Ворсину запрещено заходить в интернет и звонить по телефону. Отслеживать порядок нахождения под домашним арестом будет ФСИН.Ранее сообщалось, что Ворсин в январе был осужден на 11 суток за неповиновение полиции 26 декабря 2020 года. Тогда во время несогласованного мероприятия в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews, но координатор хабаровского штаба Навального увез его на своем автомобиле. Кроме того, за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал Ворсина на 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html
https://ria.ru/20210209/arest-1596668238.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), хабаровск, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 22 мар — РИА Новости.
Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заключен под домашний арест до 16 мая, его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска
.
"В субботу Алексею Ворсину выбрана мера пресечения – домашний арест до 16 мая по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщила собеседница агентства.
Статья 212.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей; обязательных работ до 480 часов; исправительных работ от одного года до двух лет; принудительных работ до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.
По версии следствия, на обвиняемого дважды в течение 180 дней составляли протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушения правил митинга). Кроме того, в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге". Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, с разрешения суда у Ворсина в пятницу проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи, а также предметы и вещи, имеющие значение для дела.
Как заявил в соцсетях адвокат Ворсина Андрей Битюцкий, он обвиняется "за твит об акции 23 января". К нему будет допущен только адвокат и один родственник. Ворсину запрещено заходить в интернет и звонить по телефону. Отслеживать порядок нахождения под домашним арестом будет ФСИН.
Ранее сообщалось, что Ворсин в январе был осужден на 11 суток за неповиновение полиции 26 декабря 2020 года. Тогда во время несогласованного мероприятия в поддержку экс-губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews, но координатор хабаровского штаба Навального увез его на своем автомобиле. Кроме того, за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал Ворсина на 150 тысяч рублей.