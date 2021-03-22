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Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
Материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, остаются на сегодняшний день основными... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T04:34
2021-03-22T09:29
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бастрыкин
германия
нюрнберг
общество
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, остаются на сегодняшний день основными доказательствами совершения преступлений нацистами, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Кроме того, он отметил, что доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков являются и рассекреченные архивные материалы ФСБ, МВД России, Минобороны, а также многочисленные показания свидетелей, в том числе родственников жертв злодеяний нацистов, останки людей со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы, обнаруженные в массовых захоронениях времён Великой Отечественной войны при проведении поисковых работ для установления имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества."Опираясь на все вышеперечисленные данные, сейчас мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных с целью реализации принципа неотвратимости наказания", - подчеркнул Бастрыкин.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210322/zverstva-1602245091.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бастрыкин, германия, нюрнберг, общество

Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов

04:34 22.03.2021 (обновлено: 09:29 22.03.2021)
 
© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, остаются на сегодняшний день основными доказательствами совершения преступлений нацистами, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Основными доказательствами совершения преступлений нацистами сегодня по-прежнему остаются материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, результаты работы Чрезвычайной государственной комиссии. Благодаря этим материалам мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных и реализации принципа неотвратимости наказания. Мы продолжаем устанавливать и проверять на причастность к преступлениям нацистов лиц, которые проживают или могут проживать в других государствах", - сказал Бастрыкин.
Кроме того, он отметил, что доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков являются и рассекреченные архивные материалы ФСБ, МВД России, Минобороны, а также многочисленные показания свидетелей, в том числе родственников жертв злодеяний нацистов, останки людей со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы, обнаруженные в массовых захоронениях времён Великой Отечественной войны при проведении поисковых работ для установления имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества.
"Опираясь на все вышеперечисленные данные, сейчас мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных с целью реализации принципа неотвратимости наказания", - подчеркнул Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
03:02
СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
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Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БастрыкинГерманияНюрнбергОбщество
 
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