https://ria.ru/20210322/natsisty-1602246319.html

Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов

Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов

Материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, остаются на сегодняшний день основными... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T04:34

2021-03-22T04:34

2021-03-22T09:29

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бастрыкин

германия

нюрнберг

общество

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Материалы Международного военного трибунала в Нюрнберге и уголовных дел, рассмотренных национальными судами, остаются на сегодняшний день основными доказательствами совершения преступлений нацистами, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Кроме того, он отметил, что доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков являются и рассекреченные архивные материалы ФСБ, МВД России, Минобороны, а также многочисленные показания свидетелей, в том числе родственников жертв злодеяний нацистов, останки людей со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы, обнаруженные в массовых захоронениях времён Великой Отечественной войны при проведении поисковых работ для установления имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества."Опираясь на все вышеперечисленные данные, сейчас мы имеем возможность продолжать работу по установлению и поиску виновных с целью реализации принципа неотвратимости наказания", - подчеркнул Бастрыкин.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20210322/zverstva-1602245091.html

https://ria.ru/20210122/pechory-1594172146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бастрыкин, германия, нюрнберг, общество