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При сходе лавины в Мурманской области погиб ребенок
При сходе лавины в Мурманской области погиб ребенок
Двенадцатилетняя девочка из организованной тургруппы, попавшей под снежный завал в Мурманской области, погибла, сообщили в СК. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:55
2021-03-22T22:40
сход лавины в хибинах
россия
мурманская область
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка из организованной тургруппы, попавшей под снежный завал в Мурманской области, погибла, сообщили в СК.Снежный карниз обрушился в понедельник около поселка Имандра в Хибинах. В этом районе находились 16 туристов из Санкт-Петербурга, среди них — 13 детей.Как сообщало МЧС, под толщей снега оказалась девочка 2008 года рождения. Ее нашли, попытались реанимировать, но спасти не смогли. СК открыл уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что связь с остальными туристами уже установили."Участники лыжного похода из Санкт-Петербурга попали под снежный завал в районе ручья Маннепакх. Под снегом оказались трое подростков. Двоих откопали быстро, &lt;…&gt; девочку искали дольше, к сожалению, она погибла. Сейчас главное — вывезти остальных детей. К ним пробиваются спасатели", — написал чиновник.
https://ria.ru/20210306/kamchatka-1600193233.html
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сход лавины в хибинах, россия, мурманская область

При сходе лавины в Мурманской области погиб ребенок

20:55 22.03.2021 (обновлено: 22:40 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и МЧС
Сотрудники полиции и МЧС - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка из организованной тургруппы, попавшей под снежный завал в Мурманской области, погибла, сообщили в СК.
Снежный карниз обрушился в понедельник около поселка Имандра в Хибинах. В этом районе находились 16 туристов из Санкт-Петербурга, среди них — 13 детей.
Как сообщало МЧС, под толщей снега оказалась девочка 2008 года рождения. Ее нашли, попытались реанимировать, но спасти не смогли.
СК открыл уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что связь с остальными туристами уже установили.
"Участники лыжного похода из Санкт-Петербурга попали под снежный завал в районе ручья Маннепакх. Под снегом оказались трое подростков. Двоих откопали быстро, <…> девочку искали дольше, к сожалению, она погибла. Сейчас главное — вывезти остальных детей. К ним пробиваются спасатели", — написал чиновник.
Спасательные работы на месте схода лавины на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
 
Сход лавины в ХибинахРоссияМурманская область
 
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