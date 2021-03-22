https://ria.ru/20210322/kovivak-1602345593.html

Россия выпустит 10 миллионов доз вакцины "КовиВак" до конца года

Россия выпустит 10 миллионов доз вакцины "КовиВак" до конца года

Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:24

2021-03-22T16:24

2021-03-22T16:24

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598327463_0:105:1114:732_1920x0_80_0_0_5c5a8e8e5a94393ef18ae3433ae96af6.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 миллионов доз, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."В части вакцины "КовиВак" Центра Чумакова стартовые объемы будут выпущены в гражданский оборот до конца месяца, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, при этом в апреле запланировано расширение технологической базы, что обеспечит выпуск до конца года не менее 10 миллионов доз вакцины", - сказал сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров