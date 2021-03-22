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Россия выпустит 10 миллионов доз вакцины "КовиВак" до конца года
Россия выпустит 10 миллионов доз вакцины "КовиВак" до конца года
Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:24
2021-03-22T16:24
2021-03-22T16:24
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вакцина "ковивак"
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
денис мантуров
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 миллионов доз, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."В части вакцины "КовиВак" Центра Чумакова стартовые объемы будут выпущены в гражданский оборот до конца месяца, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, при этом в апреле запланировано расширение технологической базы, что обеспечит выпуск до конца года не менее 10 миллионов доз вакцины", - сказал сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров