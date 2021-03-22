https://ria.ru/20210322/kitay-1602242164.html

Лавров сообщил о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству с КНР

Лавров сообщил о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству с КНР

Россия и Китай в 2021 году проведут около 500 мероприятий в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества между Москвой и Пекином, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:07

2021-03-22T01:07

2021-03-22T01:07

россия

рик

сергей лавров

си цзиньпин

шос

владимир путин

москва

пекин

китай

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия и Китай в 2021 году проведут около 500 мероприятий в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества между Москвой и Пекином, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров 22-23 марта посетит КНР, где проведет переговоры с китайским коллегой Ван И.Как напомнил Лавров в интервью СМИ Китая, годы научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021) проводятся по совместной договоренности президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, старт был дан в августе 2020 года в рамках церемонии, на которой председательствовали вице-премьеры.По его словам, значение наращивания обменов в высокотехнологичной сфере сегодня трудно переоценить. Министр отметил, что в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества предусмотрены мероприятия в таких сферах, как робототехника, материаловедение, биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, математика, физика, экология, медицина, а также история, языкознание, культура, социология.Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях и подготовки мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Кроме того, министры рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии и пути преодоления трудностей, вызванных коронавирусными ограничениями.Министры обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальным региональным проблемам, включая взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК и других многосторонних форматов, добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20210317/dostupnost-1601635146.html

https://ria.ru/20200911/sotrudnichestvo-1577081027.html

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593486169.html

россия

москва

пекин

китай

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россия, рик, сергей лавров, си цзиньпин, шос, владимир путин, москва, пекин, китай, оон, в мире