Лавров сообщил о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству с КНР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия и Китай в 2021 году проведут около 500 мероприятий в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества между Москвой и Пекином, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров 22-23 марта посетит КНР, где проведет переговоры с китайским коллегой Ван И.
Как напомнил Лавров в интервью СМИ Китая, годы научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021) проводятся по совместной договоренности президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, старт был дан в августе 2020 года в рамках церемонии, на которой председательствовали вице-премьеры.
"Если мы говорим об этих годах научно-технического и инновационного сотрудничества, то планом их проведения предусмотрено более тысячи мероприятий… К сожалению, из-за коронавирусной инфекции большинство мероприятий в рамках этих годов проходят в видеоформате. В прошлом году состоялось более 500 мероприятий, в основном, онлайн. В текущем году должно состояться еще около 500 мероприятий. Надеюсь, что коронавирусная инфекция будет отступать и какие-то важные встречи сможем провести и в очном формате", - сказал он.
По его словам, значение наращивания обменов в высокотехнологичной сфере сегодня трудно переоценить. Министр отметил, что в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества предусмотрены мероприятия в таких сферах, как робототехника, материаловедение, биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, математика, физика, экология, медицина, а также история, языкознание, культура, социология.
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Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях и подготовки мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Кроме того, министры рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии и пути преодоления трудностей, вызванных коронавирусными ограничениями.